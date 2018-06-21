На Камчатке отмечают 275-летие открытия Командорских островов

С двойным юбилеем жителей района поздравил губернатор Владимир Илюхин, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«Открытие Командор можно смело поставить в череду великих географических открытий, которые определяли ход дальнейшей истории. Это уникальная и важная для страны территория. Сюда стремятся туристы из разных стран, чтобы прикоснуться к заповедному миру островов. И самое глубокое уважение вызывают люди, которые живут на этой земле, для кого она является родным домом, кто хранит культуры коренных народов, гордится подвигом первооткрывателей, заботится о сохранении природных богатств», – сказал глава региона.
Губернатор поблагодарил сельчан за стремление развивать село и желание видеть его процветающим. Также Владимир Илюхин вручил почетные грамоты Правительства Камчатского края жителям, внесшим большой вклад в развитие района, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Камчатского края.
«Мне очень приятно видеть на Командорах потомков великих мореплавателей, чей подвиг положил основу заселению и развитию Камчатки, чьи имена знают со школьной скамьи, вспоминают с благодарностью и уважением», – отметил Владимир Илюхин.
Потомки мореплавателей стали особыми гостями праздника – это потомок Витуса Беринга Иоахим Руф и Михаил Чириков, чьим предком был знаменитый российский путешественник Алексей Чириков. Иностранную делегацию, прибывшую на остров, возглавил посол Королевства Дании в Москве Томас Винклер, в ее состав также вошли культурные деятели, датские и камчатские ученые.
«Для меня, как посла Королевства Дания и родины Витуса Беринга большая честь находиться здесь и участвовать в торжествах, посвященных 275-летию открытия Командорских островов. Это значимо для всех датчан, поскольку Витус Беринг является для всех нас символом многолетних дружеских отношений России и Дании – в прошлом и настоящем», – сказал Томас Винклер.
Датская делегация привезла на Командоры приветственное письмо мэра города Хорсенс – родины Витуса Беринга, фотографию с могилы родителей мореплавателя, которая была передана в районный музей, а также камень из Хорсенса, который будет возложен на могиле командора.
В рамках празднования состоялось открытие памятника Витусу Берингу. Его установка была приурочена к еще одному юбилею – 335-летию со дня рождения командора. Памятник был изготовлен в Москве по макету скульптора Вьюева, при содействии местных предпринимателей. Почетное право снять полотнище со скульптуры предоставили Иоахиму Руфу и главе администрации Алеутского муниципального района Светлане Арнацкой. После открытия почетным гостям были вручены памятные копии скульптуры, затем все желающие приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику.
Также организаторы празднования подготовили большую концертную программу, в которую вошли выступления государственного академического корякского национального ансамбля танца «Мэнго» имени А.В. Гиля, алеутского национального ансамбля «Ангих», хореографического коллектива «Вдохновение», известного камчатского барда Сергея Косыгина, члена клуба старожилов Алеутского района Александра Вожикова. Кроме того, жители района стали первыми на Камчатке зрителями, которым представили моно-спектакль «Последний день Витуса Беринга». Режиссером и единственным актером спектакля является директор театра «Vitus Bering Teatret» Сайер Андерсен.