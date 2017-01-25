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Понедельник| 30 Января, 19:36 |
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Прогнозные ресурсы золота на территории Камчатского края оцениваются в 1319,4 тонн
«Добыча драгоценных металлов входит в число наиболее перспективных направлений развития горнодобывающей отрасли и экономики Камчатского края. Активное развитие отрасли позволило добыть 373 кг платины, 6329 кг золота и 11794 кг серебра за 2016 год. Увеличение объёмов добычи драгоценных металлов связано с вводом в промышленную эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Аметистовом золоторудном месторождении», - рассказал Василий Прийдун.
Государственным балансом запасов полезных ископаемых учитывается 64 месторождения золота в регионе, из которых 14 коренных и 50 россыпных с общими балансовыми запасами почти в 199 тонн. Забалансовые запасы составляют более 10 тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Прогнозные ресурсы золота на территории Камчатского края оцениваются в 1319,4 т., в том числе: коренное – 1310,5 т., и рассыпное – 8,9 т.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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