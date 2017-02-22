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"Мягкое золото" Камчатки представили публике мастера народных промыслов полуострова
Участниками мероприятия стали представители родовых общин и творческих мастерских, общественных организаций и некоммерческих фондов. На единой площадке собраны более 2000 экспонатов, привезённых из разных районов края. В день открытия выставочные ряды посетил губернатор региона Владимир Илюхин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В рамках церемонии открытия выставки с приветствием к гостям и участникам мероприятия обратился заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Пригорнев.
«Охота всегда была одним из основных видов деятельности коренных народов Камчатки. И сегодня промысловая охота, переработка, реализация охотничьей продукции занимает значительно место в жизни коренных малочисленных народов Cевера. Правительство Камчатского края уделяет большое внимание сохранению и развитию традиционных народных промыслов. Эта выставка проходит уже в 5 раз, и она традиционно вызывает огромный интерес и у профессионалов, и у любителей меховых изделий, и у жителей Камчатского края, и у наших гостей», - отметил Владимир Пригорнев.
С открытием юбилейной выставки камчатцев поздравил руководитель Администрации Корякского округа Вячеслав Падерин.
«Совсем за незначительный промежуток времени наша выставка стала поистине грандиозным мероприятием.Она стала уникальной площадкой, на которой у нас есть возможность вновь и вновь любоваться красотой и богатством природы Камчатки, результатами трудов охотников-промысловиков, площадкой, на которой мастера по выделке меха, народно-художественных промыслов имеют возможность демонстрировать нам свои талантливейшие изделия и обмениваться опытом», - сказал Вячеслав Падерин.
Слова благодарности за уважение к традициям коренных жителей полуострова посетителям и участникам выставки адресовала Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич.
«Когда 5 лет назад мы начинали этот проект, я верила в то, что мероприятие станет действительно настоящим праздником души для всех, - сказала Валентина Броневич. - Выставка "Пушнина и меха Камчатского края" состоялась благодаря вам - чутким зрителям и участникам, благодаря вашей любви к Камчатке, любви к коренным народам, благодаря почитанию традиционного образа жизни северян».
В этом году выставка-ярмарка приурочена к открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». Организаторы постарались максимально полно представить тему культуры и быта коренных жителей полуострова. Площадка оформлена в виде этнической деревни с несколькими ярангами. Свои творческие номера для гостей подготовили 7 коллективов национальных танцев, в том числе прославленный корякский ансамбль «Мэнго».
Посетителям предложено не только посмотреть на изделия мастеров, но и самим научиться делать национальные сувениры. Специальный мастер-класс в рамках выставки организован для детей. Юные гости мероприятия могут своими руками сделать обереги для участников «Берингии». Поделки будут переданы каюрам перед стартом гонки в селе Эссо.
«За первые 2 часа работы выставки её посетили более 1000 человек. Это показывает, насколько мероприятие популярно у населения, - отметил руководитель КВЦ-Инвест Владимир Русанов. - Выставка будет идти 3 дня, на протяжении которых жители и гости края смогут увидеть всё, что добывают и производят из меха на Камчатке, а также принять участие в мероприятиях культурно-развлекательной программы. Организована работа кинозала с редкими фильмами о Камчатке, подготовлены различные конкурсы на улице. В программе также - презентация собак охотничьих пород, дефиле в традиционных и современных меховых нарядах, дегустация блюд из рыбы, чая из камчатских трав и ягод. 25 февраля в день открытия "Берингии-2017" между биатлонным комплексом имени Виталия Фатьянова и выставочным залом будет курсировать бесплатный шаттл. Всех посетителей праздника "Берингии" приглашаем прийти на выставку: здесь можно будет весело и познавательно провести своё время, погреться с мороза, а затем вернуться на биатлонный комплекс».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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