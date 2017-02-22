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27 Февраля 2017, 12:46 | Регион сегодня

Эксклюзивное панно из камчатских самоцветов изготовлено для "Берингии-2017"

Каюры "Берингии-2017" сразятся за Приз памяти Владимира Самарского. Почётная награда, по традиции, будет вручена участнику заезда, который первым пересечёт середину всего маршрута - так называемый "экватор" гонки.

В этом году обладателю приза подарят эксклюзивное панно, на котором из камчатских самоцветов выложена собака породы сибирский хаски.

«Приз памяти Владимира Самарского будет вручён в 15-й раз. За все эти годы панно никогда не повторялись, - отметили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2017».  - Каждый раз творческий замысел мастеров рождает уникальные картины с изображением камчатских пейзажей, различных "берингийских" сюжетов. Для предстоящей гонки из ювелирно-поделочных камней выложено изображение сибирского хаски. По задумке авторов, пёс лежит на снегу, отдыхая после длительного перехода. Мастера настолько точно, в мелочах, передали образ четвероногого спортсмена, что кажется, будто он вот-вот рванёт вперёд, чтобы привести своего каюра к победе».

Как и в предыдущие годы, приз изготовлен в художественной мастерской «Теви». Авторы панно – Галина и Иван Рычаговы. Работа над новой картиной была начата в конце прошлого года.

«В декабре уже разрабатывали сюжет, подготавливали материал. Думали, что же новое сделать? Я просматривала фотографии "Берингии", разные сюжеты. Остановились на том, что сделаем "портрет" красивой ездовой собачки на фоне зимнего камчатского пейзажа, - рассказала Галина Рычагова. -  Панно у нас обычно идёт на подставке из обсидиана. Его месторождение есть недалеко от Анавгая, там мы в 2008 году этот камень и добывали. У нас его сейчас осталось уже не так много, но подходящую большую площадку подобрали. В самом панно использован тевинский кахолонг – непрозрачный опал. Этот удивительный камень встречается севернее Паланы, в районе мыса Теви, на западном побережье Камчатки. Камень уникальный -  таких кахолонгов нигде больше нет. Есть кахолонг в Казахстане и на Урале, но он совсем другой, наш отличается. Из него сделан снег, белые участки собачки и горы. Тёмные фрагменты панно сделаны из синевато-чёрного роговика, который встречается только в районе Усть-Камчатска».

Картина выполнена в технике флорентийской мозаики. Украшением композиции служит щётка аметиста, которая также добыта мастерами в районе мыса Теви в Тигильском районе.

В оргкомитете добавили, что Приз памяти Владимира Самарского будет вручён каюру «Берингии-2017», который первым прибудет в п.г.т. Палана.

Напомним, старт «Берингии-2017» состоится 5 марта в селе Эссо Быстринского района. Каюрам предстоит пройти порядка 1500 километров пути. Гонка свяжет более 10 отдалённых сёл 4 муниципальных образований края. Финиш состоится в конце марта в посёлке Усть-Камчатск.

Досье "Дальневосточного капитала": Приз учреждён в честь Владимира Петровича Самарского - легендарного вертолетчика, внесшего огромный вклад в организацию стартов традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках. Долгие годы он был бессменным сопровождающим гонки, за что его называли «крыльями «Берингии». В 2002 году Владимир Самарский умер, но с «Берингией» его имя осталось связанным навсегда. За вклад в  становление и развитие авиации в крае и спасение более 300 людей в ходе выполнения санитарных и аварийно-спасательных полетов имя Владимира Самарского увековечено в названии географического объекта Камчатки: в память о летчике назван горный хребет, расположенный южнее Восточного хребта.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Берингия 


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