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На Камчатке пройдет "Парад саней" в рамках открытия "Берингии-2018"
В рамках открытия «Берингии-2018» на одной из площадок биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском пройдет «Парад саней».
«К участию допускаются сани любого размера, формы, цвета и фактуры. Участникам предложено красиво, оригинально и ярко оформить сани, используя любые технологии и дополнительные приспособления, аксессуары, не мешающие движению санок и не предоставляющие опасности для окружающих, - отметили организаторы конкурса. - Сани должны быть украшены заблаговременно. Допускается соответствующий костюм пассажира или автора работы. Каждое "транспортное средство" должно быть оригинально представлено в свободной форме. Презентация - не более двух минут».
Организаторы призывают потенциальных участников проявить свои творческие способности, изобретательность и креативность и создать из обычных зимних санок настоящие произведения искусства.
Сбор заявок на участие продлится до 2 марта. Заявки принимаются по электронной почте: info@pr-prosto.ru или по телефонам : +7 924 894 0206, +7 900 436 9000.
Напомним, открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018» состоится на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова 3 марта. Для зрителей готовят грандиозный спортивно-развлекательный праздник. По традиции в рамках мероприятия перед собравшимися зрителями выступит приглашённый артист российской эстрады. В этот раз с открытием «Берингии» камчатцев поздравит автор песен, певец Сергей Трофимов. Билеты на трибуны биатлонного комплекса можно также приобрести в кассе Камчатского театра драмы и комедии, а также в ФОК «Звёздный».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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