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27 Февраля 2018, 19:48 | Регион сегодня

Объём налогов в бюджет Камчатки от рыбаков в 2017 году вырос на 10%

На Камчатке растёт объём налоговых поступлений от предприятий рыбопромышленного комплекса. В прошлом году от компаний, занятых в добыче и переработке водных биологических ресурсов, в бюджет края поступило налогов на 10% больше, чем годом ранее.

Об этом в рамках ежегодного отчёта о деятельности Правительства региона сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

«Создаваемые для рыбопромышленников условия в регионе продолжают "привлекать" на Камчатку крупных игроков рынка - в 2017 году в край перерегистрировалась еще одна из крупнейших дальневосточных организаций с объемом квот добычи около 73 тысяч тонн. В итоге объём налоговых поступлений от отрасли вырос по сравнению с прошлым годом на 10% и в 2017 году составил 6,5 млрд. рублей», - сказал Губернатор.  

Он отметил, что Камчатка 10-тый год подряд сохраняет лидирующие позиции по объемам вылова водных биоресурсов не только по Дальнему Востоку, но и в целом по стране.

"В 2017 году мы вновь показали рекордные объемы вылова – более 1200 тысяч тонн, что на 13% больше, чем в 2016 году. Лососевая путина-2017 стала одной из лучших за последнее столетие: наши рыбаки добыли 240 тысяч тонн. Первое место Камчатка занимает и по добыче минтая, вылов которого по итогам года составил 535 тысяч тонн», - подчеркнул Владимир Илюхин.

Достижение такого результата стало возможно, в том числе благодаря серьезной работе по привлечению инвестиций в рыбохозяйственный комплекс региона. Объём вложений в обновление производственных мощностей только по 10 инвестпроектам, включенным в краевую госпрограмму, вырос в 3 раза и составил 4,6 млрд рублей. В крае также продолжается реализация проектов по строительству перерабатывающих заводов, развитию аквакультуры и модернизации производства на общую сумму более 6 млрд рублей.  Рыболовецкий колхоз имени  В.И. Ленина в рамках реализации своего крупнейшего инвестпроекта продолжает строительство новейших рыболовных траулеров. Головное судно - траулер-сейнер «Ленинец»  - был спущен на воду в ноябре 2017 года.

«В общей сложности, начиная с 2008 года, наши компании вложили в развитие и модернизацию производств более 25 млрд рублей. В полной мере на развитие отрасли работают и меры государственной поддержки: как федерального, так и регионального уровня. Но поскольку объем федерального финансирования снижается, мы приняли непростое, но крайне важное для отрасли решение – увеличили объемы субсидирования за счет средств краевого бюджета с 34 почти до 92 млн рублей, - сказал губернатор.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: налоги  рыбная отрасль 


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