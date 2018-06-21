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В ТОР "Камчатка" будут развивать туристическую отрасль
Первоначальная сумма инвестиций составит 50 млн рублей. При этом, в случае успешной реализации проекта, сумма инвестиций может возрасти до 600 млн рублей.
«Витязь-Аэро» расширит свое подразделение инженерно-авиационной службы, которая осуществляет ТО воздушных судов, построит ангарное сооружение, склад горюче-смазочных материалов с объемом до 500 тонн, склад для хранения грузов, а также удлинит на 50 метров взлетно-посадочную полосу. Благодаря этому, ожидается увеличение пассажиропотока до 30 000 человек в год. Строительство будет проходить в период с 2016 по 2020 год, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока.
«Наш проект стимулирует развитие туристической отрасли на Камчатке через развитие авиации и предоставление качественных услуг для туристов. В дальнейшем мы планируем построить в селе Николаевка взлетно-посадочную полосу длинной от 800 до 1600 метров. Она будет иметь всю необходимую инфраструктуру для приема и технического обслуживания воздушных судов вместимостью до 20 человек», - комментирует Виктор Сиротин, генеральный директор ООО АК «Витязь-Аэро».
В ТОР «Камчатка» на площадке Паратунка Корпорация развития Дальнего Востока к концу 2017 году построит объекты инженерной инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. Федеральным бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 5,727 млрд рублей. Напомним, ТОР «Камчатка» создана в 2015 году постановлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. На территории края определены 8 инвестиционных площадок, на них предполагается развитие туристско-рекреационного, агропромышленного и транспортно-логистического кластеров.
На сегодня в Корпорацию развития Дальнего Востока по ТОР «Камчатка» поступило 25 заявок на общую сумму 21,9 млрд рублей, которые предусматривают создание более 2000 рабочих мест.
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