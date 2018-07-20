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Пятница| 27 Июля, 21:27 |
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На Камчатке свежезасоленая икра идет по цене 2200 рублей за килограмм
Судно «Громобой» рыболовецкого колхоза имени Ленина доставило в Петропавловск-Камчатский очередную партию свежего улова. Об этом рассказали в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.
Так, на прилавки собственных магазинов рыболовецкого колхоза поступила свежезасоленая икра по цене 2200 рублей за килограмм. Кроме того, предприятие снизило стоимость охлажденной кеты до 120 рублей за килограмм.
«Это инициатива руководства колхоза имени Ленина. Поставки рыбной продукции по сниженным ценам предприятие обещает продолжать вплоть до конца путины. Необходимо отметить, что социально ответственных компаний в Камчатском крае становится все больше. По поручению Губернатора Владимира Илюхина расширяется сеть собственных магазинов рыбохозяйственных компаний, где они реализуют свою продукцию с минимальной торговой наценкой. Мы рассчитываем, что к 2020-2021 годам жители Петропавловска-Камчатского и Елизово будут обеспечены дешевой и свежей рыбой в полном объеме», – сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.
Напомним, впервые в этом сезоне охлажденную горбушу по цене 45 рублей за килограмм доставили в магазины краевой столицы в начале июля.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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