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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Августа, 18:43 |
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Выставка камчатских товаропроизводителей привлекает все больше туристов
Выставка камчатских товаропроизводителей, которая была открыта в Петропавловске-Камчатском более пяти лет назад, как площадка, где по доступным ценам для населения региона реализовывалась местная продукция, стала еще одной точкой притяжения туристов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"В последние годы, особенно в летний период, мы наблюдаем такую тенденцию, что данная ярмарка становится дополнительным местом притяжения туристов, которые посещают наш регион. Здесь они могут купить самое свежее, напрямую от товаропроизводителей, по доступным ценам", - прокомментировал Владимир Русанов, директор АНО «Камчатский выставочный инвестиционный центр».
Изначально на ярмарке было представлено 14 местных товаропроизводителей, сегодня их число увеличилось в шесть раз. На одной площадке можно приобрести как продукты питания, в том числе рыбу, молочные и колбасные товары, так и сувенирную продукцию. В Камчатском выставочном центре также работает магазин региональных продуктов «Сделано на Камчатке», где представлена продукция около 30 камчатских производителей.
«В год Камчатку посещают более 200 тысяч туристов. Это больше, чем жителей в Петропавловске-Камчатском. А ведь это потенциальные покупатели, поэтому предприниматели видят в этом условия для своего развития и расширения рынка», - рассказал Владимир Русанов.
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