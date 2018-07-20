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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 23:46 |
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Туристический потенциал Камчатки представлен на международной выставке JATA 2016 в Токио
Камчатка была представлена на объединенном стенде России, организованном под патронатом Федерального агентства по туризму. Участниками выставки от Камчатского края стали представители ООО «ТК «Камчатинтур», ООО «Ред Риверз», редакция журнала «Kamchatka Explore».
В рамках мероприятия камчатской делегацией проведено около 15 деловых встреч с японскими туристскими компаниями, рассказали журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Камчатского края.
«Японцы - одна из самых путешествующих наций. На Камчатке они традиционно занимают лидирующие строчки по количеству прибытий среди иностранных туристов, - отметили в агентстве. – Для японских туристов важно, что Камчатка готова предложить турпрограммы на любой сезон года».
Также в рамках выставки состоялось обсуждение чартерной программы на период июль-август 2017 года.
«Чартерная программа повышает доступность Камчатского края, ведь зачастую для жителей стран АТР транспортная доступность является решающим фактором при выборе места путешествия. Чартеры помогут как жителям Японии, так и жителям Камчатки совершать обоюдные путешествия», - добавили в агентстве.
Выставка JATA, традиционно проходит в сентябре. Ежегодно в ней участвуют сотни компаний со всего мира, действующих в сфере туризма, путешествий и организации досуга.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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