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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 27 Октября, 15:57 |
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На Камчатке открыта новая туристская площадка
Об этом журналу "Дальневосточный капитал" рассказали в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
Там отметили, что финансирование данного туристского стопа стало возможным благодаря региональной государственной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»
«В целом планируется комплексное развитие данного района как туристского кластера “Начикинский”. Туристская площадка в том районе была востребована и необходима, поскольку популярность базы отдыха “Начики” набирает обороты, и все больше посетителей пользуются их услугами. В рамках мероприятий госпрограммы администрации Елизовского района была выделена субсидия. На объекте была реконструирована статуя символа санатория – оленя. Кроме того проведены работы по отсыпке и благоустройству территории, установлены информационные столбы и проведено электричество», - сообщили в агентстве.
Там добавили, что инвестиционный проект по восстановлению санатория имеет важное значение для развития и возобновления лечебно-оздоровительного туризма на Камчатке.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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