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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Ноября, 09:55 |
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На Камчатке будут работать семь новых морских судов
Для водного сообщения в отдалённых районах Камчатки в ближайшие два года приобретут семь новых единиц флота. За счёт средств краевого бюджета планируется закупить четыре грузопассажирские самоходные баржи и три судна на воздушной подушке. Об этом, комментируя итоги прошедшей сессии Законодательного Собрания региона, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
«Мы всегда поддерживали морскую составляющую, понимая, что она для нас также важна, как и авиация. В этом году уже выделены 50 млн рублей в качестве авансов для строительства двух самоходных барж по 40 тонн каждая и 3 судов на воздушной подушке. В первую очередь, мы исходили из необходимости обеспечить транспортным обслуживанием население в Усть-Камчатске на период ремонта дизельэлектрохода "Капитан Драбкин". Новые суда как раз и будут работать на этом направлении с тем, чтобы снять напряжение, связанное с перевозкой людей. После того, как "Капитан Драбкин" вернётся на протоку, мы направим суда для решения проблем в других районах края», - сказал глава региона.
Владимир Илюхин добавил, что ещё две 20-тонные баржи планируется заказать в следующем году со сроком их поставки в край в 2019 году.
«Одну планируем направить в Олюторский район для сообщения между бывшим посёлком Корф, где сегодня находится аэропорт, и посёлком Тиличики», - сказал Владимир Илюхин.
Он отметил, что одно из трёх приобретённых судов на воздушной подушке планируется использовать для морского сообщения между Петропавловском-Камчатским и Вилючинском.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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