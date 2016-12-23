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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"ХОСКА" возместила ущерб ООО "Тымлатский рыбокомбинат" в сумме 305 млн рублей
24 июня 2016 года на одном из крупнейших рыбоперерабатывающих заводов России, расположенном на севере Камчатского края произошел пожар. В результате здание рыбного цеха, оборудование по переработке морепродуктов и промышленные холодильники были практически уничтожены огнем. Значительно пострадало административное здание завода. Площадь пожара составила около 10 000 квадратных метров.
Рыбокомбинат - одно из крупнейших предприятий Камчатского края, обеспечивающее значительные поступления денег в бюджет и большое количество рабочих мест.
Страховая Группа «ХОСКА» - одна из крупнейших региональных финансовых организаций, что накладывает дополнительную социальную ответственность.
«Мы приложили максимум усилий, для того чтобы в сжатые сроки обеспечить урегулирование страхового события и произвести крупную страховую выплату, 305 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря консервативной политике компании в области перестрахования и принципам компании по урегулированию убытков. Мы считаем, что репутация компании зависит не от размера компании, а от того как она возмещает убытки и скорость с которой она это делает. Мы руководствуемся принципом «выплата убытка – это вторая продажа», что позволяет нам быть одной из самых быстрорастущих страховых компании России за счет привлечения новых клиентов, которые стремятся действительно защитить свое имущество от непредвиденных событий» - говорит президент компании СГ «ХОСКА» Евгений Аксенов.
Страховщик проделал огромную работу по урегулированию данного убытка, потребовалось проведение 2 экспертиз по определению причин, характера и размера ущерба. Материалы страхового дела составили более 3 тысяч страниц.
Ситуация осложнялась значительной удаленностью завода от крупных населенных пунктов (около тысячи километров от Петропавловска-Камчатского) и, как следствие, отсутствием нормальной логистики
«Данная выплата является самой значительной выплатой, произведенных региональными страховыми компаниями Дальнего Востока и Сибири» - отмечает Евгений Аксенов.
«Честно скажу, мы не ожидали от СГ «ХОСКА» такой скорости и качества урегулирования убытка. Например, крупная федеральная компания, у которой была застраховано только часть оборудования, до сих пор не выплатила нам страховое возмещение. Благодаря оперативной работе нашего страховщика мы планируем построить самый современный рыбокомбинат Российской Федерации» - сообщил генеральный директор «Тымлатского рыбокомбината Литвиненко Александр Яковлевич.
Досье "Дальневосточного капитала": ПАО «Страховая группа «ХОСКА» основано в 1991 г. и является одним из первых участников регионального рынка страхования на Дальнем Востоке. До 2014 г. Компания осуществляла деятельность под локальным брендом «Дальлесстрах», обслуживая предприятия и организации, а также частных клиентов на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Иркутской областей, Еврейской автономной области. В 2014 г., после 22 лет успешной работы на региональном рынке, Компания перешла под управление группы новых инвесторов и получила новое имя – ПАО «Страховая Группа «ХОСКА». В настоящее время СГ ХОСКА работает в 16 регионах России. В планах компании – построение сети федерального масштаба к 2020 году. В числе клиентов Компании - более 120 000 физических и юридических лиц.
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