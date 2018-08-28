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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Сентября, 16:58 |
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Еще несколько судов типа "Сосновка" будут приобретены для нужд Камчатского края
Глава региона провел короткую беседу с директором ГУП «Камчаттрансфлот» Константином Генсировским, после чего ознакомился с работой экипажа баржи «Сосновка-3», посетил командную рубку, кают-кампанию и машинное отделение нового судна. Константин Генсировский пояснил, что «Камчаттрансфлот» осуществляет доставку грузов и товаров первой необходимости из порта Петропавловск-Камчатский в отдаленные поселки Камчатского края и в Северо-Курильск. «Но для полного обеспечения потребностей региона необходимо еще несколько судов», - отметил Константин Генсировский.
«Мы будем заказывать еще как минимум три судна до конца 2014 года, одно из которых будет меньшей грузоподъемности. Таким образом будет решена проблема заменяемости барж на период ремонтных работ. Кроме того, судно меньшей грузоподъемности придаст камчатскому флоту больше маневренности при доставке грузов на побережье, - сказал Владимир Илюхин. - Накатные баржи, отработав больше года на Камчатке, хорошо себя показали, поэтому наращивание морского грузового флота пойдет на пользу региону».
Не обошел вниманием губернатор и вопрос пополнения пассажирского флота. По его словам в 2013 году будет продолжено строительство грузопассажирского судна. «Достраивать судно, которое ранее начинали строить в Китае, планируется на вервях Японии. Это связано с банкротством китайской судостроительной кампании», - сказал Владимир Илюхин. Планируется, что новое судно поступит на Камчатку в конце 2013 - начале 2014 года", сообщает Официальный сайт Правительства Камчатского края.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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