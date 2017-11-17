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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Камчатка выделит более 640 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса
На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края в 2017 году направлено свыше 640 млн рублей бюджетных и внебюджетных средств, сообщает пресс-служба региона.
Отметим, что поддержать МСП и принять меры по созданию стимулов для его деловой активности на территории ДФО распорядился президент Владимир Путин по итогам поездки по региону, состоявшейся 5–8 сентября 2017 года. Поручение, данное Министерству РФ по развитию Дальнего Востока, касается внесения изменений в законодательство для обеспечения максимально благоприятных условий ведения бизнеса в этом регионе. В нем, в частности, говорится о необходимости «обеспечить на постоянной основе формирование портфеля приоритетных проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка, для реализации их субъектами МСП на территории ДФО в рамках программ поддержки АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
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