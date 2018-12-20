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28 Января 2019, 09:00 | Регион сегодня |

На Камчатке утвержден маршрут традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019"

По предварительным расчетам расстояние, которое пройдут каюры "Берингии-2019", составит 1343 километра

«Говоря о маршруте гонки «Берингия» мы никогда не называем точных цифр и даты финиша. У нас по пути много рек и вулканов, поэтому никогда нельзя сказать точно, за сколько дней мы пройдем гонку и сколько она составит километров. Реки могут вскрыться, а вулканы посыпать шахму пеплом. Температура на маршруте может меняться кардинально в течение суток, и это – одна из удивительных особенностей «Берингии», – рассказал заместитель руководителя гонки «Берингия- 2019» Артем Чернов. – В этом году мы планируем финишировать 23 марта. Но это только планы. Камчатская погода всегда преподносит сюрпризы».

Маршрут 2019 года разделен на 16 этапов. Самый протяженный – 1 этап – «с. Эссо – р. Чаба – с. Хайрюзово». Каюрам предстоит пройти 210 километров за сутки. Самый короткий этап – «с. Усть-Хайрюзово – с. Ковран», на котором расстояние между контрольными пунктами составляет всего 17 километров. В поселках Палана и Оссора будут отдыхать сутки – районные власти подготовили большую программу к встрече берингийцев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Если позволит погода, то дорога к финишу в Усть-Камчатск пройдет через озеро Столбовое, это предпоследняя точка маршрута. Там мы планируем остаться на сутки. Но если камчатская весна решит внести коррективы, то мы будем вынуждены изменить маршрут и пройти через контрольный пункт «Еловка», – добавил Артем Чернов.

Напомним, открытие традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия-2019» состоится на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова 23 февраля. Для зрителей  готовят грандиозный спортивно-развлекательный праздник. По традиции в рамках мероприятия перед собравшимися зрителями выступит приглашенный артист российской эстрады.

Билеты на открытие «Берингии-2019» можно приобрести онлайн на сайте ponominalu.ru или в точках продаж группы «МТС» и салонах «Алло», их стоимость – 400 рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Берингия  гонка  Камчатка 


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