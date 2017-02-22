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Уроженка Владивостока стала победителем гонки-пролога "Берингия-2017" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На биатлонном комплексе им. Фатьянова спортсмены гонки-пролога преодолевали дистанцию в 10 км. Упряжка победительницы соревнований - Натальи ОРЕХОВОЙ прошла это расстояние всего за 25 минут 48 секунд, обогнав четырехкратного победителя «Берингии» Андрея СЕМАШКИНА, занявшего второе место.
Как рассказала Наталья Орехова, в 2010 году она приехала из Владивостока на Камчатку со своим мужем. «Увлеклась ездовым спортом случайно – купила хаски, сначала тренировалась самостоятельно, а потом познакомилась с Андреем Семашкиным, который и стал моим наставником. Сейчас я уже сама стала тренером», - делится победительница гонки-пролога.
На церемонии награждения победителей гонки-пролога чествовали и совсем юных каюрщиков – участников детской гонки «Дюлин». Молодые спортсмены состязались в двух дисциплинах: нарта-спринт 4 собаки и 2 собаки. Все без исключения молодые каюрщики получили подарки от правительства Камчатского края, а главным призом стал щенок сибирской хаски.
По-настоящему «звездной» семьей были Семашкины: дети легендарного каюрщика стали победителями и призерами всех категорий соревнований. А всего через несколько дней Анна Семашкина – сестра Андрея Семашкина – выступит единственной женщиной участницей «Берингии-2017». 5 марта в Эссоо пройдет технический старт экстремальной гонки, где самые сильные и смелые каюрщики начнут преодоление трассы рекордной протяженностью 1500 км. Финишируют участники гонки в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.
Наталья Комиссарова. Фото автора и Анны Жаворонковой, «Новая газета».
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- Уроженка Владивостока стала победителем гонки-пролога "Берингия-2017" (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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