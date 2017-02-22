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Корпорация развития Камчатки и Государственный банк развития Китая намерены сотрудничать
Договорённость о продолжении контактов для подписания документа, устанавливающего официальные партнерские отношения между двумя институтами, была достигнута в ходе переговоров генерального директора КРКК Николая Пегина с заместителем главы московского представительства ГБРК господином Чжао Хунту.
Как сообщил Николай Пегин, переговоры прошли в рамках стратегической сессии по налаживанию сотрудничества акционерного общества с Государственным банком развития Китая и носили «позитивный характер». В ходе встречи была представлена развёрнутая презентация основных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Камчатского края.
«Китайская сторона получила исчерпывающую информацию об туристско-рекреационном кластере «Петропавловская гавань», промышленном парке «Дальнем», птицефабрике «Камчатский бройлер», других инвестиционных проектах, а также о планах по созданию в краевом центре порта-хаба на трассе Национальной Арктической транспортной линии. Также мы подробно проинформировали партнеров о льготах и преференциях для резидентов созданных на полуострове территории опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток на Камчатке», - рассказал Николай Пегин.
Господин Чжао Хунту в ходе переговоров выразил высокую степень заинтересованности Государственного банка развития Китая в финансировании объектов на территории Камчатского края.
«Заместитель главы московского представительства ГБРК также отметил глубокую проработанность инвестиционных проектов, представленных Корпорацией. По его мнению, их экономическая и финансовая состоятельность, а также функциональная востребованность не вызывают сомнений», - добавил Николай Пегин.
Государственный банк развития Китая является крупнейшим финансовым институтом КНР, специализирующимся на инвестициях и субсидировании экономических проектов на территории иностранных государств. В России его представительство действует с сентября 2010 года. Банк финансирует экономические и социальные проекты на территориях более 90 стран мира, выданные им займы давно превысили отметку в 100 млрд долларов.
- Корпорация развития Камчатки и Государственный банк развития Китая намерены сотрудничать
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