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На Камчатке планируют открыть музей "Берингии"
«С момента первого старта прошло уже 26 лет. За это время сложилось настоящее братство «Берингии». Думаю, и жителям, и гостям края будет интересно, если мы создадим музей, посвящённый традициям Cевера, традициям нашей гонки, - отметил Владимир Илюхин. – Уверен, что собрать экспонаты нам не составит труда. Те, кто ходили в гонку раньше, те, кто ходят сейчас, обязательно поделятся какими-то своими вещами с «Берингии». Музей нужен, и мы его обязательно создадим».
Предполагается, что в музее будут собраны экспонаты об истории гонки: традиционное снаряжение каюров, нарты, на которых ходили в гонку легендарные гонщики, стартовые номера, первые документы, книги, фильмы рассказывающие о «Берингии», биографии участников и победителей стартов разных лет.
«Музей расскажет о гонке, о том, что такое нарта или упряжь. Там обязательно будут материалы и о героях собачьего племени: они - полноправные участники гонки и также заслуживают внимания», - подчеркнул Владимир Илюхин.
Вопрос открытия на Камчатке музея, посвящённого «Берингии», будет рассмотрен на ближайшем заседании оргкомитета по подготовке к проведению гонки 2017 года.
«Прежде всего, нужно решить, где будет создан музей, ведь на статус «родины» «Берингии» претендуют и Эссо, и Петропавловск-Камчатский, - отметил заместитель Председателя Правительства Камчатского края, Председатель организационного комитета «Берингии-2016» Алексей Войтов. - Как этот музей будет выглядеть и что он из себя будет представлять мы обязательно обсудим с людьми, стоявшими у истоков гонки».
Напомним, в этом году традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2016» прошла по восточному побережью полуострова. Старт гонке был дан 5 марта в селе Мильково, финиш состоялся 25 марта в селе Тиличики. Маршрут протяжённостью 1065 километров был проложен через населённые пункты Мильковского, Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского районов. Лучшее время прохождения трассы показал каюр из села Усть-Хайрюзово Валентин Левковский.
«Берингия-2016» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «Корякэнерго». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: «Корпорация ПАРУС», ЗАО «Агротек Холдинг». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Наше радио Камчатка», радиостанция «Русское радио Камчатка».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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