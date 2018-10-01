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28 Марта 2016, 19:07 | Регион сегодня

На Камчатке планируют открыть музей "Берингии"

Оргкомитет "Берингии" проработает вопрос создания музея, посвящённого традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках. Соответствующее поручение дано Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным на церемонии чествования победителей "Берингии-2016", прошедшей в Тиличиках 26 марта.

«С момента первого старта прошло уже 26 лет. За это время сложилось настоящее братство «Берингии». Думаю, и жителям, и гостям края будет интересно, если мы создадим музей, посвящённый традициям Cевера, традициям нашей гонки, - отметил Владимир Илюхин. – Уверен, что собрать экспонаты нам не составит труда. Те, кто ходили в гонку раньше, те, кто ходят сейчас, обязательно поделятся какими-то своими вещами с «Берингии». Музей нужен, и мы его обязательно создадим».

Предполагается, что в музее будут собраны экспонаты об истории гонки: традиционное снаряжение каюров, нарты, на которых ходили в гонку легендарные гонщики, стартовые номера, первые документы, книги, фильмы рассказывающие о «Берингии», биографии участников и победителей стартов разных лет.

«Музей расскажет о гонке, о том, что такое нарта или упряжь. Там обязательно будут материалы и о героях собачьего племени: они - полноправные участники гонки и также заслуживают внимания», - подчеркнул Владимир Илюхин.

Вопрос открытия на Камчатке музея, посвящённого «Берингии», будет рассмотрен на ближайшем заседании оргкомитета по подготовке к проведению гонки 2017 года.

«Прежде всего, нужно решить, где будет создан музей, ведь на статус «родины» «Берингии» претендуют и Эссо, и Петропавловск-Камчатский, - отметил заместитель Председателя Правительства Камчатского края, Председатель организационного комитета «Берингии-2016» Алексей Войтов. - Как этот музей будет выглядеть и что он из себя будет представлять мы обязательно обсудим с людьми, стоявшими у истоков гонки».

Напомним, в этом году традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2016» прошла по восточному побережью полуострова. Старт гонке был дан 5 марта в селе Мильково, финиш состоялся 25 марта в селе Тиличики. Маршрут протяжённостью 1065 километров был проложен через населённые пункты Мильковского, Усть-Камчатского, Карагинского и Олюторского районов. Лучшее время прохождения трассы показал каюр из села Усть-Хайрюзово Валентин Левковский.

«Берингия-2016» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «Корякэнерго». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: «Корпорация ПАРУС», ЗАО «Агротек Холдинг». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Наше радио Камчатка», радиостанция «Русское радио Камчатка».

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Берингия  музей 


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