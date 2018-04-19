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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 28 Апреля, 17:24 |
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Стоимость пакетного тура на Камчатку без перелета начинается от 64 000 рублей на двоих
По словам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, количество городов, из которых можно будет вылететь туристам в рамках пакетных туров на Камчатку, увеличится до двенадцати, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
«Пакетные туры TUI на Камчатку представлены на данный момент с перелетом из Москвы и Санкт-Петербурга, и количество городов вылета будет увеличено до 12 в ближайшей перспективе. Также есть туры с «наземным обслуживанием», то есть без перелета. Стоимость пакетного тура на Камчатку без перелета начинается от 64 000 рублей на двоих и включает размещение в отеле, страховку, трансфер, экскурсии и питание. Одной из актуальных задач на сегодня является повышение транспортной доступности направлений, оптимизация стоимости перелета, в том числе за счет перспективного внедрения программ чартерных авиаперевозок», - сказал Олег Сафонов на прошедшей накануне пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.
Одна из наиболее важных задач для развития туризма на Камчатке - рост туристического потока. Реализуемые сегодня инвестиционные проекты позволят решить эту задачу в ближайшие годы – создать необходимую транспортную инфраструктуру, увеличить число гостиниц. Вместе с тем, крайне важно обеспечить стабильность туристического потока, расширить туристический сезон в крае.
«Камчатка всегда считалась достаточно дорогим туристическим направлением, и сотрудничество с крупным российским туроператором позволит нам развенчать этот миф. Первые пакетные туры позволяют вывести наш регион из VIP-сегмента, сделать его доступным и увеличить внутренний туристический поток. Сейчас пик приходится на летние месяцы, в отдельных направлениях большой популярностью пользуется осень и весна. Потенциал зимнего туризма на Камчатке пока еще полностью не реализован, поэтому мы максимально заинтересованы в продвижении доступных пакетных туров», - отметила руководитель Представительства Губернатора и Правительства Камчатского края при Правительстве РФ Татьяна Девушкина.
В зимний период Камчатка, безусловно, хороша и для семейного отдыха: морские прогулки, беговые и горные лыжи, собачьи упряжки. Кстати, этот вид туризма в крае вызывает все больший интерес - за последние несколько лет в крае открылись пять новых питомников, что лишний раз подчеркивает возрастающий со стороны туристов спрос.
В Ростуризме уверены - потенциал пакетных туров на Дальний Восток очень большой, при этом крайне важно позиционировать этот продукт не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.
«Хочу напомнить, что у нас развивается сеть Visit Russia за рубежом - 29 стран, 50 офисов. В первую очередь туры на Камчатку, Сахалин и на Курилы будут интересны путешественникам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря географической близости», - сказал Олег Сафонов.
Вместе с тем, глава Ростуризма обратил внимание, что Дальний Восток в плане экотуризма может заинтересовать туристов из США и Европы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Стоимость пакетного тура на Камчатку без перелета начинается от 64 000 рублей на двоих
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