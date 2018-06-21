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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:02 |
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100 иностранных туристов доставил на Камчатку круизный лайнер Silver Discoverer
К причалу нового морского вокзала судно подошло в 8 часов утра 28 июня. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Лайнер следует под флагом Багамских островов. Судно идёт из Японии. В столице края туристы пробудут один день. Для них организованы обзорные экскурсии по городу с посещением музеем, памятных мест исторического центра, сувенирных магазинов, - сказали в агентстве. - Вечером лайнер возьмёт курс на Чукотку. Далее по маршруту переход в США - на Аляску».
Silver Discoverer стал вторым круизным лайнером, который приняли в модернизированном порту Петропавловска-Камчатского. 26 июня у причала швартовался экспедиционный лайнер «Профессор Хромов», на котором путешествуют 50 иностранных туристов. Silver Discoverer - судно длиной 103 метра и шириной 15,5 метров имеет водоизмещение 5218 тонн. Лайнер рассчитан на 120 пассажиров и почти 100 членов экипажа.
В агентстве добавили, что заход следующего круизного лайнера запланирован на начало июля. В порту Петропавловка-Камчатского примут пассажирское судно «Bremen».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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