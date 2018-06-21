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Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
Губернатор края Владимир Илюхин посетил предприятие, запуск которого запланирован на июль.
Проект мусороперерабатывающего комплекса на заседании инвестиционного совета Камчатского края в середине июня получил статус сопровождения Правительством субъекта. В его реализацию инвестор планирует вложить около 300 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
ООО «Феникс» располагается на территории городского полигона твердых бытовых отходов. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы, инвестор ждет получения лицензии на осуществление своей деятельности. Планируется, что она будет выдана в июле этого года, и предприятие начнет работать на полную мощность.
«Инвестор не сможет переработать все содержимое полигона, поэтому, со временем, этот полигон все же придется рекультивировать. Зато решится вопрос с теми отходами, которые будут поступать после запуска комплекса. 120 тысяч тонн в год – серьезная мощность, это один из важных шагов к улучшению экологической обстановки на Камчатке. Такую задачу перед главами субъектов поставил Президент в майских указах», – сказал Губернатор края Владимир Илюхин.
В настоящее время резидент СПВ реализует первый этап своего проекта. Пластик, картон, бумагу, цветные и чёрные металлы, а также стекло, запрещенные к захоронению со следующего года, будут сортировать и перерабатывать в полимерно-песчаную плитку, топливные брикеты, щепу и крафтовую бумагу. Таким образом, удастся соблюсти все нормы экологического законодательства, которые вступят в силу в 2019 году.
При этом, необходимо привести в соответствие ряд документальных вопросов. В том числе, и касающихся генерального плана города. Этот документ согласовывается на уровне федеральном ведомств. От некоторых из них уже получено положительное заключение.
Скопившиеся на полигоне отходы ООО «Феникс» планирует использовать не только для изготовления вторичной продукции. Следующий этап проекта предполагает производство энергоресурса.
«Мы также планируем производить электричество из газа, который образуется на свалках, – это метан и углекислый газ. В скором времени в Петропавловск-Камчатский приедут специалисты из Австрии, которые будут бурить на полигоне скважины и оценят качество газа и его запасы. В дальнейшем будет смонтирована специальная установка, с помощью которой газ и будет перерабатываться в электроэнергию. Подобное предприятие существует на полигоне ТБО в Санкт-Петербурге», – поделился планами генеральный директор ООО «Феникс» Дмитрий Белов.
В перспективе инвестор планирует построить новый современный полигон.
«Резерв действующего полигона минимален. Поэтому сейчас Камчатскому краю необходим проект строительства нового, который бы соответствовал всем нормам и требованиям экологического законодательства. Реализацию подобного проекта Правительство края со своей стороны поддержит», – сказал руководитель агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрей Кудрин.
Планируется, что проект строительства полигона ТБО войдет в ТОР «Камчатка».
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