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Вторник| 28 Августа, 17:36 |
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На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
Фестиваль дикоросов «Там, где растёт кутагарник» организован двенадцатый раз на Камчатке. Его главная задача – сохранение, развитие и популяризация традиционной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибри и Дальнего Востока, их образа жизни. Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике Камчатского края.
«Наш фестиваль посвящен дарам леса и родовым общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые занимаются сбором и переработкой дикоросов. Свою продукцию представили Людмила Ильина, Полина и Константин Галкины, Дарья Монина, Людмила Юлтыгина и другие представители родовых общин. Я рада, что камчатское дикоросное движение развивается и ежегодно к нему присоединяются новые участники»,- отметила Людмила Игнатенко, член совета старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при Губернаторе Камчатского края, председатель «Кеткино-Пеначевской общины «АЛЭСКАМ».
Организаторы фестиваля получают меры государственной поддержки в рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепления гражданского единства в Камчатском крае».
«Собирательство является одним из видов традиционной хозяйственной деятельности коренного населения Камчатки. В сборе и переработке дикоросов, в изготовлении травяных чаев наиболее успешны родовые общины «Оракаг» из Анавгая, «Уйкоаль» из Милькова, «Кеткино-Пиначевская община «АЛЭСКАМ» из поселка Раздольный, «Ханчкэ» из Соболева,- отметила начальник отдела по вопросам коренных малочисленных народов Севера регионального агентства по внутренней политике Элеонора Лысянская.- Эти общины представляют камчатские недревесные продукты леса на всероссийском и международном уровне. А в 2015 году две наши общины «АЛЭСКАМ» и «Камчатский фиточай» из Анавгая, вошли со своей продукцией в замечательный каталог ассоциации Слоу Фуд «Ковчег Вкуса» и награждены благодарственными письмами за вклад в сохранение биоразнообразия».
Традиционно программа праздника была насыщенной. Вниманию зрителей организаторы представили древний обряд благодарения, мастер-классы резьбы по дереву, этническим танцам, приготовлению ферментированного иван-чая. Дегустация напитков из ягод и медовухи, блюд из папоротника и грибов, варенья из ягод и кедрового ореха, джемов и многого другого никого не оставила равнодушным. Кроме того, для гостей фестиваля приготовили камчатскую уху.
Напомним, фестиваль проводится при поддержке Правительства Камчатского края и администрации Елизовского района.
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