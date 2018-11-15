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Четверг| 29 Ноября, 10:04 |
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На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
Об этом сообщил вице-губернатор Камчатского края – председатель оргкомитета «Берингии» Алексей Войтов.
«С 1 декабря начнется заявочная кампания для участия в большой гонке «Берингия» и гонке-прологе, которая будет иметь статус этапа Кубка России по снежным дисциплинам ездового спорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. Кроме того, заявки будут принимать и от участников детской гонки «Дюлин», которую мы проведем за два дня до основных мероприятий. Сразиться за звание победителя «Берингии» смогут каюры в возрасте от 18 лет. Каждый спортсмен должен иметь соответствующее снаряжение. В упряжку допускается ставить здоровых собак любых пород и типов в возрасте от 18 месяцев», – сказал Алексей Войтов.
В 2019 году «Берингия» будет проходить по маршруту из Эссо до Усть-Камчатска. Традиционная экстремальная гонка на собачьих упряжках свяжет населенные пункты четырех муниципальных районов края, ее дистанция составит 1,5 тысячи километров. Маршрут «Берингии-2019» будет разделен на 16 этапов.
Заявки на участие можно подать в оргкомитет гонки по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Телефон: 8 (4152) 42-53-06, факс 8 (4152) 42-50-43, эл. адрес: ShlykovaNV@kamgov.ru.
Напомним, торжественное открытие детской гонки «Дюлин» состоится 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. 23 февраля там пройдет торжественное открытие «Берингии-2019». 2 марта праздник, посвященный старту гонки, проведут в селе Эссо. Технический старт «Берингии» назначен на 3 марта. Ожидается, что гонка 2019 года будет идти до 20 марта. Но точная дата зависит от погодных условий.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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