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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Деловые круги Западной Европы заинтересовались проектом строительства Жупановской ГЭС
«Проект строительства Жупановской ГЭС может возродиться, - отметил Николай Пегин. - Три широко известные компании, занятые в области проектирования, строительства и управления гидроэлектростанциями, считают перспективным вложение средств в создание на Камчатке серьезных генерирующих мощностей, ориентированных и на внутреннее потребление, но в большей степени – на рынок АТР, испытывающий дефицит электроэнергии».
Николай Пегин рассказал, что соглашение о сотрудничестве с итальянской фирмой «Alfa Centauri» Корпорация развития Камчатского края подписала весной текущего года. В рамках договора консалтинговая компания брала на себя обязательства знакомить западноевропейский бизнес с предоставленной информацией о камчатских инвестиционных проектах.
«Многие соглашения, подписанные Корпорацией с российскими и зарубежными партнерами, имеют долгосрочный характер, но все они нацелены на практический результат, в чем лишний раз убеждает пример сотрудничества с "Alfa Centauri"», - сказал Николай Пегин.
Он добавил, что для детального знакомства с проектом строительства Жупановской ГЭС группа западноевропейских бизнесменов намерена приехать на Камчатку в феврале следующего года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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