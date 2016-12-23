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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Камчатский край стал рекордсменом по количеству наград на конкурсе "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века"
Церемония награждения лауреатов стала завершающим этапом выставки, которая в течение нескольких дней проходила в выставочном комплексе ВДНХ в Москве. Стенд Камчатки стал одним из самых востребованных. Продукцию предприятий края по достоинству оценили как посетители выставки, так и члены жюри конкурса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Стенд Камчатки всегда очень яркий, самый насыщенный. Тот ажиотаж, который творится возле этого стенда, говорит о том, что потребителю эта продукция очень нравится, она востребована, это как раз тот самый критерий, о котором все говорят - соответствие цены и качества», - сказал президент «Всероссийской организации качества» Александр Дворецкий.
Еще одной победой региона стало награждение Камчатского выставочного центра. Впервые в истории предприятие, которое не производит продукцию, было отмечено наградой оргкомитета за вклад в развитие программы Знак качества и популяризацию товаропроизводителей региона.
Главной целью проводимого конкурса является пропаганда лучшей отечественной продукции, содействие развитию бизнеса, насыщение потребительского рынка России и ТС высококачественными товарами и услугами, реализация долгосрочной стратегии импортозамещения. За время существования программы участие в ней приняли более 1300 предприятий из 72 регионов России и 9 стран ближнего зарубежья. Совет Знака качества ХХI века удостоил около 11000 видов продукции Знаками качества различного достоинства. Лауреаты выставок (конкурсов) официально могут маркировать свою продукцию соответствующим Знаком качества на безвозмездной основе в течение двух лет.
- Камчатский край стал рекордсменом по количеству наград на конкурсе "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века"
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