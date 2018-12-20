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29 Января 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Власти Камчатки снижают административную нагрузку на бизнес

На Камчатке продолжается работа по снижению административного давления контрольно-надзорных ведомств на малый и средний бизнес

Заседание комиссии по координации межведомственного информационного взаимодействия при осуществлении госконтроля, а также муниципального контроля в Камчатском крае прошло накануне в правительстве субъекта.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли Камчатского края.

Там отметили, что в целях повышения эффективности организации государственного контроля (надзора), распоряжением Правительства РФ утверждена целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».

«Целевая модель направлена на снижение административной нагрузки на бизнес. Она формирует четкие правила организации контроля и защиты прав предпринимателей, создает равные условия для ведения бизнеса, а также стимулирует выход предпринимателей из «теневого» сектора. В рамках реализации модели проводится масштабная работа по регламентации всех видов краевого государственного контроля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. В том числе: прорабатываются и внедряются принципы риск-ориентированного подхода по приоритетным видам госконтроля, внедряется методика оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляется информатизация, а также проводится расчет оценки влияния деятельности исполнительных органов государственной власти на состояние инвестиционного климата», – сказал министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев. 

Он подчеркнул, что краевым министерством экономического развития и торговли, которое является координатором целевой модели в субъекте, и исполнительными органами государственной власти Камчатского края, уполномоченными на реализацию контрольно-надзорных функций, данная работа проводилась на протяжении 2017-2018 годов.

«Сегодня в Камчатском крае 14 органов исполнительной власти осуществляют 17 видов регионального государственного контроля (надзора), из которых 11 видов являются приоритетными. По Камчатскому краю, по итогам проведенной Министерством экономического развития Российской Федерации проверки внедрения целевой модели за 3 квартал 2018 года, целевая модель внедрена на 73%. Если в прошлом году риск-ориентированный подход в обязательном порядке применялся только к приоритетным видам контроля, то с 2019 годом требования по его применению будут распространены на все виды регионального госконтроля», – добавил министр. 

В ходе совещания Дмитрий Коростелев сообщил, что сегодня в Камчатском крае приняты положения о видах регионального государственного контроля (надзора) и административные регламенты об их осуществлении. Кроме того, обеспечено размещение перечней нормативных правовых актов на официальных сайтах государственных органов в сети «Интернет». Также подготовлены предложения по определению критериев отнесения деятельности предпринимателей к определенной категории риска по 11 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), составляются планы проверок на основании риск-ориентированного подхода, по 17 видам регионального государственного контроля (надзора) утверждены методики оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: надзор  государственный контроль  Камчатка 


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