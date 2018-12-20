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На Камчатке подбирают площадку под строительство современного автовокзала
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин посетил одну из возможных площадок размещения автостанции в Петропавловске-Камчатском.
Ранее здание и прилегающая территория, расположенные на улице Карла Маркса, предназначались для размещения автопарка Центробанка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Необходимо расставить приоритеты. Жители не только Петропавловска-Камчатского, но и всего полуострова, нуждаются в современном автовокзале, в котором люди в комфортных условиях могли бы ждать отправления или прибытия автобусов. Тем более что автостанцию камчатцам мы обещаем уже давно. Нужно подобрать место, расположение которого было бы удобно нашим жителям и легко встраивалось в схему движения городского транспорта», – сказал Владимир Илюхин.
Губернатор Камчатского края дал поручение заместителю Председателя Правительства субъекта Юрию Зубарю совместно с министерством транспорта и дорожного строительства и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа рассмотреть все варианты для размещения автовокзала и определить наиболее подходящие до конца февраля.
Ежедневно из краевой столицы отправляются 279 автобусов, которые выполняют рейсы по 6 междугородным и 12 пригородным маршрутам. По расчетам министерства транспорта и дорожного строительства субъекта, в сутки автовокзал Петропавловска-Камчатского будут посещать от 3500 до 5000 пассажиров.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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