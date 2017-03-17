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29 Марта 2017, 11:57 | Регион сегодня |

На Камчатке финишировала традиционная экстремальная гонка на собачьих упряжках "Берингия-2017"

Преодолев чуть более 1500 километров пути, 28 марта участники заезда прибыли в посёлок Усть-Камчатск.

В последний, 15-й этап гонки, каюры преодолели 35 километров по маршруту КП «озеро Храпун» – КП «Усть-Камчатск». Первым в посёлок пришёл Валентин Левковский. Он же и стал победителем «Берингии-2017». Его время в общем зачёте 100 часов 33 минуты. На втором месте Андрей Семашкин, прошедший все этапы гонки за 102 часа 43 минуты. На третьем месте Евгений Кутынковав, показавший время – 109 часов 12 минут.

«"Берингия-2017" завершена. В общей сложности каюры преодолели 1514 километров. Хотя два этапа – КП «База оленеводов»- КП «Оссора» и КП «Еловка»-КП «Храпун»  –  мы шли вне зачёта. На перевале нас застала пурга, и главной задачей было вывести людей, так что решили не устраивать соревнований. Во втором случае – оттепель. Реки вскрылись, снег стаял практически полностью. Гнать собак и людей по голой земле мы не стали, поэтому этот этап мы переходили на автомобилях», – рассказал главный судья гонки «Берингия-2017» Андрей Гулей.

Звание победителя «Берингии» Валентин Левковский завоёвывает второй год подряд.

«Гонка тяжёлая в этом году. До этого полегче было. Снег тяжелый, сугробы, жарко. Погода, конечно, не баловала нас. А так, в принципе, ничего, потихоньку дошли. Надеялся на победу, готовился. Были моменты, когда отставал. Вот в последние этапы снег был «некаткий» – не катилась нарта. За три этапа проиграл час. Но два часа у меня в запасе оставалось. Так что я очень доволен», – поделился впечатлениями Валентин Левковский.

Усть-Камчатск принимает «Берингию» впервые. В честь финиша гонки в посёлке организовали праздничные гуляния для жителей и гостей района. Каюров на финише встречали яркой культурно-развлекательной программой с участием артистов государственного губернаторского академического Корякского национального ансамбля танца имени А.В. Гиля «Мэнго» и других творческих коллективов.

    «Сегодня замечательный день! У нас финишировала гонка на собачьих упряжках «Берингия-2017». 1 апреля у нас как раз будет день рождения района. Это прекрасный подарок населению. Жители рады и очень здорово принимают каюров», – отметил  глава администрации Усть-Камчатского муниципального района Александр Потеряхин.

Для гостей праздника подготовили театрализованную программу «Здравствуй, Весна!». Все желающие могли принять участие в конкурсах и спортивных состязаниях, попробовать блюда полевой кухни. Площадку возле местного Центра культуры и досуга условно разделили на несколько развлекательных зон, где каждый мог найти развлечение по душе.

«У меня потрясающие эмоции. Это такое чудо, увидеть этих легендарных людей, этих собак. Мы уже успели со всеми сфотографироваться. Болели за самых юных участников – за Виталия Тишкина и за Сашу Чуприна. Мальчишки такие молодцы, полторы тысячи километров прошли. Самые настоящие герои. Праздник получился замечательный. Посмотрели "Мэнго", наши коллективы подготовились очень хорошо. Чудесный праздник. Мы очень довольны», – рассказала жительница посёлка Усть-Камчатск  Любовь Литвин.

Официальная церемония награждения победителя и призёров гонки пройдёт в Центре культуры и досуга посёлка Усть-Камчатк 29 марта. Главный приз лучшему каюру «Берингии-2017» вручит Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Свои награды  в рамках мероприятия получат и номинанты премии памяти Алексея Колегова «За верность традициям Севера».

Напомним, «Берингия-2017» стартовала 5 марта из села Эссо. Участниками гонки стали 16 каюров, представляющих Камчатский край и Чукотский автономный округ. По ходу гонки с дистанции сошли два участника. 28 марта в Усть-Камчатске финишировали 14 упряжек.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: АО «Корякэнерго», ПАО «Океанрыбфлот», OOO «Устькамчатрыба», «Корпорация ПАРУС», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Терминал «Сероглазка», АО «Стивидорная компания «Авача». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Юмор FM», радиостанция «Радио СВ».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Берингия  гонка 


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