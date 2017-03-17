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Среда| 29 Марта, 15:24 |
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Чемпиону "Берингии-2017" Валентину Левковскому вручён главный приз гонки
Награждение победителя и призёров соревнований прошло сегодня, 29 марта, в центре культуры и досуга посёлка Усть-Камчатск.
С успешным финишем каюров гонки поздравил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
«Сегодня у нас замечательный день, замечательный праздник, мы приветствуем и чествуем каюров - гонщиков, которые прошли тяжелейший маршрут "Берингии", самый протяжённый за последние 15 лет. Это люди, которые бросили вызов суровой камчатской стихии и прошли весь путь до конца. Камчатская погода всегда преподносила сюрпризы, но этот год превзошёл все предыдущие. Было очень тяжело, тепло – собачки не шли – ложились, были пурги, ветра, рыхлый снег, был штурм Карагинского перевала и длительные переходы. Это всё позади, ребята пришли в Усть-Камчатск. И это тоже факт исторический, потому что в посёлок "Берингия" пришла впервые за 26 лет, - сказал Владимир Илюхин. – Я бы хотел сказать добрые слова нашим чукотским друзьям, которые прошли всю гонку от начала до конца. Очень надеюсь, что мы с ними обязательно в следующем году встретимся, возможно, на чукотской земле. Мне бы хотелось сегодня как можно большее число людей поблагодарить за то, что у Камчатки есть "Берингия". Я на открытии говорил от том, что от всего сердца признателен Саше Печеню за то, что он организовал в далёкие 90-е годы первую гонку и потом долгие годы был её командором. Сейчас другое время, и гонка стала другой, она, безусловно, трансформируется, становится лучше и масштабней. Огромное спасибо за это каюрам, волонтёрам, оргкомитету, всем, кто сопровождает гонку, творческой группе. Отдельные слова благодарности всем меценатам, которые помогают этой гонке жить, быть такой, какая она есть сегодня».
На протяжении многих лет генеральным партнёром Правительства Камчатского края в организации и проведении гонки «Берингия» выступает ООО «Газпром Трансгаз Томск».
«"Берингия" - мероприятие нужное, важное. "Газпром" взял перед собой обязательства участвовать в этих мероприятиях, и от них не отказывается, - отметил председатель объединённой профсоюзной организации «Газпром Трансгаз Томск» Виталий Попов. - Нельзя забывать традиции, на которых мы выросли, их надо развивать. Задаю себе вопрос, смог бы я пройти полторы тысячи километров и не нахожу однозначного ответа. Пройти эти испытания может только патриот своего увлечения, которое сегодня можно смело назвать спортом высших достижений».
Призовые деньги победитель «Берингии-2017» намерен направить на обустройство собственного питомника ездовых собак, открытого в прошлом году в Елизовском районе.
«Открыл питомник "Хальч", катаю туристов на чемпионских собаках. Призовые деньги в бизнес направлю, нужно свет провести, дорогу сделать, ещё надо достроиться», - сказал Валентин Левковский.
Сертификат на 2 млн рублей вручён серебряному призёру гонки – каюру из Петропавловска-Камчатского Андрею Семашкину. Третий приз – сертификат на 1 млн рублей - вручён каюру из Карагинского района Евгению Кутынковаву.
На церемонии чествования каюрам вручили запечённую красную рыбу. Эту традицию заложили в прошлом году на финише гонки в селе Тиличики Олюторского района. Новой традицией «Берингии» стал выбор «Джентльмена гонки». По единодушному мнению всех каюров, а именно они выбирали претендента на это звание, им стал участник из Олюторского района Герман Айначгин. На сцене ему вручили черный смокинг с эмблемой «Берингии» и галстук-бабочку.
В этом году за звание победителя «Берингии» боролись 14 каюров, представляющих 6 муниципальных образований Камчатского края и 2 каюра из Чукотского автономного округа. На первых этапах гонки двое участников сошли с дистанции. По итогам заезда каюр из ЧАО Михаил Тельпин стал пятым в общем зачёте, его земляк, Геннадий Томилов – десятым.
Единственной женщиной-каюром «Берингии-2017» стала Анастасия Семашкина. Наравне с мужчинами она прошла все испытания экстремального заезда, заняв по итогам 8 место.
«Гонка была непростой, особенно по западной стороне. Когда мы перешли на восточное побережье, стало легче, снег был уже более плотный, прессовался хорошо, а до этого был просто песок. Всю гонку было очень жарко. И сложно для собак. Мы счастливы, что мы финишировали. В целом всё хорошо, все собаки здоровы, конечно, не без набитых лап, будем их поправлять. Команда на гонке отличная. Это особенность "Берингии", мы так и говорим "домашняя" гонка, потому что мы все вместе, и это хорошо. В этом году я отдыхала, всё было очень дружно. И флейту с собой брала, мы там играли, музицировали с отцом Василием», - рассказала Анастасия Семашкина.
Своими впечатлениями о гонке поделились и самые молодые участники заезда Александр Чуприн и Виталий Тишкин, занявшие 7 и 11 места соответственно.
«Самые сложные участки были в начале, дальше лучше. Пурга была, иногда жарко было собачкам, тяжело шли. Дальше более-менее разошлись. В гонке участвую первый раз. Если подготовлюсь, в следующем году тоже буду участвовать», - сказал Александр Чуприн.
«Это третья для меня гонка. Спасибо всем людям, которые нас поддерживали. В этом году я вёл дневник, писал в соцсетях, читал комментарии, когда была возможность. Смотрю, что люди переживают, волнуются, уже даже знают, как собак зовут, кого по ходу гонки снял. Спасибо любимому псу. Это пёс из дедушкиной упряжки - Балун. Полпути он не успевал за молодыми, но когда те устали, он дал знать о себе, вытащил меня в пургу на перевале. Когда был самый длительный этап 173 километра, Балун вытянул всю упряжку, за счёт него я дошёл до финиша», – сказал Виталий Тишкин.
Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием артистов Государственного Губернаторского Академического Корякского национального ансамбля танца имени А.В. Гиля «Мэнго», других творческих коллектив края и популярной певицы Натальи Гулькиной (экс-солистки группы «Мираж»).
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: АО «Корякэнерго», ПАО «Океанрыбфлот», OOO «Устькамчатрыба», «Корпорация ПАРУС», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Терминал «Сероглазка», АО «Стивидорная компания «Авача». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Юмор FM», радиостанция «Радио СВ».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Чемпиону "Берингии-2017" Валентину Левковскому вручён главный приз гонки
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