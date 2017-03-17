|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 29 Марта, 18:30 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Золото Камчатки" поздравляет победителей "Берингии-2017"
«Берингия – это всегда большое испытание, которое выдерживают только сильные духом! Только преодолев себя, преодолев сложнейшие препятствия, проявив умение управиться с ездовыми собаками можно добраться до финиша! Я рад сегодня поздравить всех тех, кто имел отношение к этому спортивному празднику – участников, организаторов и болельщиков. Уверен, число любителей этого вида состязаний будет только возрастать», - заявил генеральный директор «Золота Камчатки» Алексей Голубенко.
Гонка на собачьих упряжках «Берингия» была впервые проведена в 1990 году с подачи журнала «Северные просторы». Соревнование стало единственным в мире, которое позволило возродить и успешно сохранить традиционный национальный уклад коренных народов Камчатки, совмещая его с современными спортивными стандартами. Берингия занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая протяжённая гонка на собачьих упряжках, обойдя знаменитую американскую «Айдитарод».
- "Золото Камчатки" поздравляет победителей "Берингии-2017"
- Чемпиону "Берингии-2017" Валентину Левковскому вручён главный приз гонки
- На Камчатке финишировала традиционная экстремальная гонка на собачьих упряжках "Берингия-2017"
- На Камчатке внедрят новую меру господдержки туристических компаний
- Более 5 млрд рублей инвестировано в развитие горной промышленности на Камчатке
- В рыбной отрасли Камчатки реализуются 10 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 11 млрд рублей
- Индийская компания Tata Power будет участвовать в инвестиционном проекте на Камчатке
- Первые абоненты в отдалённых районах Камчатки подключены к высокоскоростному спутниковому интернету
- Камчатка получит 66 млн руб. на создание комфортной городской среды
- Камчатский край презентовали на международной туристической выставке "ITB"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.