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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:27 |
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Камчатский край занял 32 место в Национальном рейтинге, поднявшись на 36 позиций
На завершившемся накануне Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме были озвучены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Камчатка показала рекордный рост в интегральном рейтинге наряду с Сахалинской областью (+42) и Республикой Бурятия (+35).
Напомним, Национальный рейтинг составляется уже пятый год подряд. Его результаты являются одним из индикаторов работы глав регионов и правительств субъектов РФ.
«Особая роль у глав регионов. Сегодня для них создание благоприятных условий для инвесторов стало безусловным приоритетом и ежедневной работой. Кстати, впервые в этом году позиция субъекта в рейтинге стала одним из ключевых показателей эффективности для руководителей субъектов. Не менее важна работа проектных региональных команд при Губернаторах, - сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - Не могу не отметить ряд регионов, чей успех в рейтинге особенно заметен. Очень сильно продвинулся Дальний Восток. Всегда считалось, что это край весьма отдаленный, и все, что получается у других, к этому региону неприменимо, но оказалось, что эти стереотипы легко разрушить».
Когда Камчатский край впервые принял участие в формировании Национального рейтинга, субъект попал в тридцатку лучших. Однако пять лет назад в проекте участвовали далеко не все регионы страны. С каждым годом конкуренция среди субъектов только возрастала. И в прошлом году Камчатский край оказался лишь на 68 месте.
«Когда мы только начали участвовать в рейтинге, была некая эйфория. Сейчас совершенно очевидно: результаты рейтинга отражают не разовый успех, а ежедневную, системную работу, в том числе и в части выстраивания коммуникации между бизнесом и властью. Поэтому в 2017 году мы сосредоточили свои усилия не только на решении проблем предпринимателей и инвесторов, но и научились слушать и слышать бизнес, вместе решать существующие проблемы. Во многом этому способствовали новые формы взаимодействия – Деловой клуб, стратегические сессии по основным направлениям развития Камчатского края, конференции для бизнеса, - прокомментировал позицию Камчатского края в рейтинге Губернатор Владимир Илюхин. - При оглашении результатов говорили о работе муниципалитетов. Действительно, от них очень многое зависит, и нам в этом году удалось объединить всех на одной площадке, наладить диалог с бизнесом, который и им тоже помог понять степень ответственности за то, что происходит на территории в этом направлении. У региональной власти такое понимание уже, безусловно, есть, хотя, признаюсь, со многими министрами пришлось провести серьезную работу».
На сегодняшний день огромный шаг сделан в части создания прозрачного инвестиционного законодательства. Бизнес отмечает положительные изменения и в регуляторной среде – в 2,5 раза сократились сроки получения разрешения на строительство (с 257 дней в 2014 году до 102 дней к концу 2017 года), в 5 раз уменьшены сроки подключения к электросетям (с 373 дней в 2014 году до 78 дней в 2018 году). Многие государственные услуги переведены в электронный вид, и у предпринимателей появилась возможность взаимодействовать с региональными и федеральными органами власти через отделения МФЦ и через портал госуслуг Камчатского края.
Вместе с тем, и эксперты, и участники отмечают, насколько сильно возросла конкуренция среди регионов.
«Субъекты-лидеры настроены на то, чтобы достичь еще больших результатов и остаться в двадцатке, и нам предстоит очень многое сделать, чтобы удержать позиции и улучшить их. Президент поставил задачу – все дальневосточные субъекты должны быть в тридцатке рейтинга к 2020 году. Безусловно, нужно будет разрабатывать новые механизмы организации этой работы, но я рассчитываю, что мы справимся, ведь и у региональной, и у муниципальной власти, и у бизнеса есть самое главное – понимание того, что мы делаем общее дело для людей, которые живут на Камчатке», - подчеркнул Владимир Илюхин.
Во многом по-новому выстроена работа с федеральными органами власти. Например, внедрена новая практика проведения регулярных встреч с вновь зарегистрированными предпринимателями, в ходе которых они могут получить информацию о действующей инфраструктуре и возможностях дальнейшего развития.
«Хочу поздравить Камчатку с хорошими результатами и рассчитываю на продолжение успешного взаимодействия в следующем году. Слаженная работа показывает, что можно выполнить любые задачи, которые мы перед собой ставим, и, конечно, которые перед нами ставит руководство страны. Когда инвесторы становятся резидентами ТОР или СПВ или получают иные формы поддержки, мы видим, что максимально удовлетворяется спрос на те услуги, которые государство предоставляет бизнесменам. И, безусловно, интерес бизнеса и в целом к Дальнего Востоку и, конечно, к Камчатке, растет, - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. - Если говорить о характеристиках ТОР, то и здесь Камчатка в лидерах. В ТОР «Камчатка» – самое большое количество резидентов. И, конечно, с приходом таких больших инвесторов как «TATA Power» и ПАО «НОВАТЭК» по сумме инвестиций Камчатка приблизится к ТОРам, которые показывают наилучший результат».
Губернатор Камчатского края поблагодарил коллег из деловых объединений, а также дальневосточного и центрального представительства Агентства стратегических инициатив. Также Владимир Илюхин отметил, что в ближайшее время на уровне региона необходимо более детально проанализировать результат, сделать соответствующие выводы, на основании которых будет составлена «дорожная карта».
Досье "Дальневосточного капитала": Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
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