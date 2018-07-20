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Индийская Tata Power готова прийти на Камчатку с крупнейшим инвестиционным проектом
Проект по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевского районе Камчатского края может быть начат до конца 2017 года. Об этом, в ходе Дня корейского инвестора в Хабаровске заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
В июле делегация компании Tata Power планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Они изучат возможности транспортной инфраструктуры, вопросы логистики и получения статуса резидента ТОР «Камчатка», встретятся с компаниями края в области геологоразведки, сообщили журналу "Дльневосточный капитал" в Правительстве Камчатской области.
«В июле мы ждем гостей из Индии на Камчатке для продолжения диалога об освоении Крутогоровского месторождения каменного угля. В ходе подписания соглашения в Мумбаи мы договорились, что до конца этого года мы постараемся вступить в прединвестиционную стадию проекта», - сказал Владимир Илюхин.
Губернатор сообщил, что после визита в край индийская сторона планирует зарегистрировать свою компанию на Камчатке. Федеральный аукцион на предоставление лицензии по освоению месторождения в Соболевском районе края должен состояться в декабре и, в случае победы, Tata Power сможет до конца года приступить к реализации проекта.
«Индийская сторона активно занимается этим проектом. И, хотя, он довольно сложный с логистической точки зрения, в Tata Power считают, что он будет эффективно реализован. Мы будем оказывать им всю необходимую поддержку», - сказал Владимир Илюхин.
Ранее, в Мумбаи между российской и индийской сторонами в присутствии вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева было заключено соглашение о намерениях по реализации этого проекта. Объем инвестиций в проект оценивается в 560 миллионов долларов. Помимо совместной работы над реализацией проекта, стороны также договорились о расширении режима ТОР на территорию Соболевского района, где находится месторождение. Эту работу сейчас ведет Минвостокразвития РФ.
По словам министра по развитию Дальнего Востока, проект, который планирует реализовать на Камчатке индийская Tata Power, может стать крупнейшим инвестиционным проектом на Камчатке.
«Впервые к нам пришли инвесторы из Индии. Раньше не было на Дальнем Востоке инвесторов из Индии, а теперь они есть: крупнейший проект на Камчатке – освоение Крутогоровского месторождения реализует Tata Power, алмазную фабрику строит во Владивостоке KGK Group, и к ВЭФу она запустится, другая компания приняла решение в рамках инвестиционного проекта по производству горнорудного оборудования», - сказал Александр Галушка.
По мнению главы ведомства, практика подобных встреч будет продолжена. Он не исключил, что следующий День инвестора на Дальнем Востоке пройдет для бизнеса из Индии.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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