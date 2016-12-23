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Камчатские рыбаки добыли 1 млн 26 тыс. тонн водных биоресурсов
За 11 месяцев 2016 года, камчатские рыбаки добыли 1 миллион 26 тысяч тонн водных биоресурсов. Это почти на 90 тысяч тонн больше показателей прошлого года за аналогичный период. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Галицын.
«В 2016 году в очередной раз Камчатка оказалась лидером как по вылову лосося, так и минтая. В лососёвую путину мы добыли более половины общероссийского улова – почти 230 из 450 тысяч тонн. По итогам 11 месяцев, вылов минтая составил почти 490 тысяч тонн, что на 50 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал зампред.
«Отрадно отметить, что в этом году жители Камчатки снова увидели на прилавках сардину иваси, промысел которой после почти 30-летнего перерыва был возобновлён. В 80-е годы прошлого века, эта рыба была известна потребителям как «сельдь иваси». В этом году камчатские предприятия добыли более 1000 тонн. В перспективе, мы планируем значительно увеличить объёмы вылова данной рыбы», - добавил Владимир Галицын.
- Камчатские рыбаки добыли 1 млн 26 тыс. тонн водных биоресурсов
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