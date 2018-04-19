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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке утвердили новую программу на пять лет по переселению соотечественников
В Камчатском крае продолжится реализация государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Камчасткого края.
Как сообщила в ходе заседания Правительства региона руководитель регионального агентства по занятости населения и миграционной политике Наталья Ниценко, за 8 лет действия программы в Камчатский край переселилось 3009 соотечественников – 1697 участников и 1312 членов их семей, из них 2266 человек – трудоспособного возраста.
«Региональная программа переселения Камчатского края пользуется популярностью среди соотечественников в течение всего периода её действия. Прибывшие соотечественники заместили вакантные рабочие места в сфере образования, здравоохранения, строительстве, оказании услуг населению и иных сферах занятости», - рассказала Наталья Ниценко.
Также она представила проект региональной программы переселения участникам совещания, который включает в себя новые критерии. Срок действия программы рассчитан на 5 лет.
Для соотечественников, переезжающих на Дальний Восток, планируют открыть отдельную службу поддержки«Мы ожидаем, что реализация новой региональной программы переселения соотечественников окажет значительный эффект на улучшение демографической ситуации и сокращение дефицита трудовых ресурсов в Камчатском крае, а также на увеличение численности молодёжи, в том числе получающей профессиональное образование на территории региона. Кроме того, дальнейшее привлечение соотечественников в край окажет положительное влияние на экономику полуострова», - отметила Наталья Ниценко.
По итогам её доклада, участники заседания утвердили Государственную программу Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» со сроком реализации до 2022 года.
Стоит отметить, что для всех желающих переехать на Дальний Восток, действуют традиционные меры поддержки. В первую очередь, это выплата подъемных – 240 тысяч рублей получает участник государственный программы переселения, и 120 тысяч рублей выплачивается на членов семьи.
«Мы понимаем, что сегодняшняя успешная практика обустройства жизни на Дальнем Востоке первых переселенцев будет иметь знаковое, решающее значение для десятков тысяч наших соотечественников за рубежом», - сказал Александр Галушка.
Напомним, Президент России Владимир Путин в марте 2017 года встретился с Митрополитом Московским и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием. На встрече обсуждались вопросы, связанные с жизнью старообрядческой церкви, её деятельностью и перспективами развития. В частности, обсуждались вопросы по содействию переселению старообрядцев и наделению их землёй.
Позже глава государства заявил о необходимости распространения программы «дальневосточный гектар» на участников программы переселения соотечественников.
В настоящее время, по поручению Президента РФ, в Государственную Думу направлены предложения по внесению соответствующих изменений в закон о «дальневосточном гектаре».
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