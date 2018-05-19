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Среда| 30 Мая, 13:29 |
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Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
На торжественной церемонии присутствовал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
«Подписанное соглашение является юридически обязывающим. По факту - это официальный старт реализации проекта. Мы уверены, что новый аэропорт станет настоящим подарком как для жителей Камчатки, так и для туристов, которые будут прилетать в регион», - отметил после подписания генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.
Соглашение предполагает, что АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (входит в УК «Аэропорты Регионов») в статусе резидента ТОР «Камчатка» приступит к осуществлению реконструкции аэропорта «Елизово» и его последующей эксплуатации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Строительство нового аэропорта имеет важнейшее значение для социально-экономического развития Камчатки. Реализация этого проекта направлена на решение стратегических задач по развитию транспортной инфраструктуры региона и, конечно, развитие туризма, - подчеркнул Владимир Илюхин. – На прошлой неделе Правительство Камчатского края согласовало схему генерального плана перспективного развития аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Принято решение, что обновленный аэропорт будет располагаться рядом с северным торцом взлетно-посадочной полосы. Геодезические изыскания подтвердили, что это лучшее место для строительства. Размещение комплекса на этой территории повысит надежность конструкции терминала и безопасность его эксплуатации в условиях частых землетрясений. Это место выгодно и для дальнейших преобразований аэропорта: территория позволяет расширить перрон, привокзальную площадь».
Утвержденная схема предполагает, что аэропорт будет располагаться ближе к федеральной трассе, ведущей в Петропавловск-Камчатский. Также сократится время руления самолетов от взлетно-посадочной полосы до терминала, это будет способствовать снижению затрат авиакомпаний.
«Окончательное решение о расположении аэропорта – это начало следующего этапа. Фактически мы переходим к реализации проекта, к его строительству», - добавил Губернатор Камчатского края.
Досье "Дальневосточного капитала": Новый пассажирский терминал площадью 34 тысячи квадратных метров позволит обслуживать до 750 пассажиров внутренних и международных авиалиний в час. В состав аэровокзального комплекса войдут гостиница на 120 номеров и торгово-офисный центр, размещенные под одной крышей. Здание терминала будет выполнено в виде конуса, напоминающего кратер вулкана. Окончание строительства запланировано на 2021 год. Первый транш на реализацию инвестпроекта в размере 3,5 млрд рублей инвестор - компания «Аэропорты Регионов» - перечислила в Камчатский край в марте этого года.
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