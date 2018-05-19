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Среда| 30 Мая, 13:29 |
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Камчатский ресторан вошел в десятку лучших из тысячи заведений страны
Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» вручается в рамках международного фестиваля PalmaFest. За места в финале борются заведения, открывшиеся за последний год. Камчатский ресторан местной кухни был запущен в июле 2017 года. Его отличительная черта – большая часть ингредиентов произведена на Камчатке. Из более чем тысячи концепций мест общественного питания, реализованная на полуострове идея прошла отбор в лучшие 80, затем и в топ-10. Команде Камчатки не хватило шести голосов, чтобы занять третье место конкурса, а потому жюри выдало специальный приз «Ресторатор года», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Появление подобных заведений дает старт развитию нового для Камчатки направления – гастрономического туризма. Таким образом презентуются ключевые направления экономики края: рыбная промышленность и туризм. Конечно, в регионе пока нет такого количества гастрономических заведений, как в соседних регионах Дальнего Востока. Но тенденция появления новых мест, интересных как местным жителям, так и гостям Камчатки, безусловно, положительная», - сказал вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.
Как отмечает владелец ресторана, туристов среди гостей становится все больше.
«С начала сезона на Камчатку заходили два круизных лайнера, и оба раза их пассажиры приходили к нам. Это группы по 25 человек. Мы не даем рекламу, но люди сами приходят, это о многом говорит. Думаю, что каждый ресторатор должен понимать, что в конечном итоге мы работаем на имидж Камчатки», - заявил владелец ресторана Игорь Кацевич.
Досье "Дальневосточного капитала": Премию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» с 1993 года вручает авторитетная европейская ассоциация The Leaders Club International. Ежегодно за статус лучшей ресторанной концепции ведут борьбу рестораны Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России. Основные критерии данной премии – открытие первого ресторана с данной концепцией в период предыдущего календарного года, креативность, оригинальность и новизна концепции, быстрая окупаемость проекта и потенциальная возможность тиражирования концепции.
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