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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 15:54 |
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На ТОР "Камчатка" возведут новую круглогодичную теплицу
«Сейчас у нас в крае учреждена ТОР «Камчатка», где создается агропромышленная площадка «Зеленовские озерки». Нашему предприятию выделено 10 гектар земли», – прокомментировал инвестор.
В настоящий момент подписана заявка на 10 мегаватт электрической мощности от планируемой к постройке подстанции на 40 мегаватт. Проектируется и скоро будет построена АГРС (автоматическая газораспределительная станция) где нам зарезервировано 4 млн кубических метров газа в год. В декабре 2017 года на площадке вводится в строй электрическая подстанция. К площадке уже проложена асфальтированная дорога.
В июне 2018 года на площадку подведут электричество, проложат магистральный газопровод. В третьем квартале 2018 года подведут к теплицам газ. «Поэтому мы ждем, когда площадка будет готова к эксплуатации», – сообщил Александр Иванов.
Как уточнил гендиректор компании, «проведены переговоры с компанией «АгротехДидам Аг», оборудование которой может быть поставлено на площадку в любой момент». «Эта компания работает в России уже 25 лет, во многих регионах России воспользовались ее технологиями. Мы договорились, что специалисты компании - поставщика оборудования и технологий сами смонтируют нам теплицу, обучат персонал и будут консультировать на начальной стадии реализации проекта, до выхода за заявленную производительность. Надеемся, что именно в этом залог успешной реализации проекта», – отметил он.
Напомним, ТОР «Камчатка» создана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года. В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока подана 63 заявка на 30,4 млрд рублей. Заключено 25 соглашений с объемом частных инвестиций в 14,7 млрд рублей.
Как неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: «Благодаря новым мерам поддержки инвесторов — территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой национальной помощи инвестиционных проектов, льготному финансированию Фонда развития Дальнего Востока — уже сейчас создаются новые заводы, новые учреждения, новая инфраструктура».
Отметим, что сегодня на территории Дальнего Востока создано 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» , "Курилы" (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
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