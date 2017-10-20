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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Cтатус национального события 2018 года присвоен празднику "День вулкана" на Камчатке
Финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» состоялся в городе Липецк в минувшие выходные. По его итогам камчатский праздник «День вулкана-2017» стал лучшим туристическим событием, посвященным Году экологии. Мероприятию официально присвоен статус «Национальное событие 2018 года». Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«В результате плодотворной работы и профессиональной презентации региона, как территории привлекательной для событийного туризма, из 197 проектов из 48 регионов страны награду за I место в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году экологии» получил краевой праздник «День Вулкана». Мероприятию официально присвоен статус – «Национальное событие 2018 года», - рассказали в агентстве.
Там напомнили, что праздник «День вулкана» уже давно стал одним из главных туристических событий на Камчатке и полюбился жителям и гостям полуострова. Мероприятие проводится с 2008 года. Праздник проходит в течение нескольких дней параллельно на двух площадках: у подножия Козельского вулкана и на Авачинском перевале.
Национальная премия «Russian Event Awards» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Премия проводится при поддержке Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ с целью выявления наиболее интересных и успешных проектов в области событийного туризма, а также формирования заинтересованного отношения к ним со стороны органов власти, бизнес-структур и широкой общественности.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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