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Четверг| 30 Ноября, 18:04 |
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Свинокомплекс "Камчатский" отрыл новый мясоперерабатывающий цех
В эксплуатацию введён комплекс, включающий цех колбасных изделий производительностью до 3,5 тонн в смену и цеха по производству мясных полуфабрикатов - до 1,5 тонн в смену. Помещения отвечают всем необходимым требованиям, закуплено и смонтировано современное оборудование, холодильные мощности.
«Для Камчатки открытие такого производства – значимое событие. Ведь это и обеспечение населения продукций собственного производства в рамках задач по импортозамещению, поставленных Президентом РФ, и новые рабочие места, и новые технологии, и новое качество, - сказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота. – Мы всегда ждём на полуострове новых инвесторов, но когда развиваются наши местные предприятия – приятно вдвойне. Значит, в крае есть необходимые условия, создан благоприятный инвестиционный климат».
Реализация проекта свинокомплекса «Камчатский» началась в 2015 году. На первом этапе предприятие закупило родительское стадо - 535 голов свиней ирландской генетики, реконструировало 9 производственных зданий: 5 корпусов воспроизводства и 4 – откорма, оборудовало их. Данные мероприятия позволят свинокомплексу выйти на мощность - 12 тысяч голов убоя в год.
«Раз есть собственная сырьевая база, причём высокого качества, в виде охлаждённого мяса – это ценный белковый продукт, было задумано и создание собственного мясоперерабатывающего комплекса. В июне прошлого года на этом месте был пустырь, буквально за год здесь появились современные, оснащённые по последнему слову техники цеха. На днях мы получили все необходимые сертификаты для выпуска продукции», - рассказал инициатор проекта Александр Никитин.
По его словам, данное производство позволит значительно расширить ассортимент выпускаемой на Камчатке продукции. Это колбасные изделия, котлеты, пельмени, вареники, блины и другие наименования. Кроме того, предприятие продолжит выпускать охлаждённую свинину, которую жители края уже смогли оценить.
Общая стоимость проекта «Организация свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае» составляет более 700 млн рублей, из них собственные средства инициатора – порядка 500 млн рублей, заёмные средства – 200 млн рублей. Также свинокомплексу оказывается значительная господдержка.
«Государство поддерживает это производство с самого начала, когда ещё только строился свиноводческий комплекс. Во-первых, эта компания – резидент территории опережающего развития. Он будет получать налоговые льготы, поддержку при строительстве электрической подстанции. Во-вторых, как и всем нашим производителям мы субсидируем процентную ставку по кредитам, компенсируем затраты при закупке племенного поголовья. Этому предприятию установлены льготные энерготарифы», - сказала Марина Суббота.
Она также подчеркнула, что реализация проекта уже позволила создать почти 90 новых рабочих мест. Ещё порядка 20-30 человек смогут устроиться на работу в новый цех после его выхода на полную мощность.
Напомним, что создание новых производств на Камчатке ведётся в рамках исполнения Послания Президента РФ по обеспечению отечественным продовольствием внутреннего рынка от 3 декабря 2015 года. Меры господдержки предоставляются согласно федеральному закону о территориях опережающего социально-экономического развития, подписанному главой государства в 2014 году, и федеральной госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
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