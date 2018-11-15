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Камчатка и Чукотка собираются уточнить свои границы
По завершении работ данные будут внесены в Росреестр, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края.
«Сегодня мы занимаемся подготовкой документов для конкурса. С его помощью будет определен исполнитель работ. Принять участие в конкурсе смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Необходима лицензия на геодезическую и картографическую деятельность, вид работ – «установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований. Заключение госконтракта запланировано на январь», – сказала министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Ирина Богданова.
Стоимость и исполнитель работ определятся на конкурсной основе. Примерный срок его исполнения – третий квартал 2019 года. После этого информация о границе будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости.
Напомним, соглашение по координатному описанию границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом было подписано Первым вице-губернатором субъекта Ириной Унтиловой и 7 ноября направлено в правительство ЧАО.
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