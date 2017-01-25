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Камчатская горнолыжница показала лучший результат в супер-гиганте на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017
Всего в состав борной команды Российской Федерации по горнолыжному спорту вошли 4 представителя Камчатского края: Елена Яковишина, Юлия Плешкова, Екатерина Попова и Геннадий Свитков.
«На Универсиаде Камчатку представляют одни из сильнейших молодых спортсменов региона, воспитанники наших горнолыжных школ. Все они не единожды принимали участие в международных и российских соревнованиях и показывали там достойные результаты. Мы поздравляем Елену Яковишину с отличным стартом, поздравляем также с успешным выступлением Юлию Плешкову, которая вошла в десятку сильнейших. Будем и дальше болеть за наших ребят и за всю российскую сборную», - сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко.
Международные спортивные соревнования среди студентов проходят в Алма-Ате (Республика Казахстан) с 29 января по 8 февраля. В Универсиаде участвуют более 2 тысяч спортсменов из 57 стран, борются они за 86 комплектов наград в 12 видах спорта. Следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.
Досье "Дальневосточного капитала": Олимпийская горнолыжная дисциплина супер-гигант, в которой соединены элементы слалома-гиганта и скоростного спуска, вошла в программу Чемпионатов мира с 1987 года. Трасса протяжённостью 2,5-3 км должна иметь перепад высот 500-600 метров, проходить по пресечённой местности, включать в себя почти все технические сложности гигантского слалома и скорости почти как в скоростном спуске. Успеха в супер-гиганте добиваются обычно те горнолыжники, которые показывают высокие результаты в слаломе и скоростном спуске.
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