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На Камчатке на старт "Берингии-2017" выйдет рекордное количество каюров
«В общей сложности о желании принять участие в самой протяженной гонке Евразии заявили 18 каюров. Это новый один рекорд камчатской гонки. До этого самыми массовыми для соревнований были 2009-ый и 2010 годы. Тогда на старт вышли по 17 упряжек, - отметили в оргкомитете. – У каюров, которые хотят присоединиться к гонке этого года, есть ещё несколько часов, чтобы подать документы на участие в "Берингии-2017". Приём заявок завершится с наступлением 1 февраля».
В настоящее время свои заявки в оргкомитет подали 3 каюра из Быстринского района - Виталий Тишкин, Владислав Ревенок и Александр Чуприн; 3 из Елизовского района - Андрей Семашкин, Анастасия Семашкина, Андрей Притчин; 1 из Мильковского района - Роман Мандятов; 5 каюров из Карагинского района - Валерий Соколов, Алексей Суздалов, Сергей Уваров, Евгений Кутынковав, Аркадий Нинвит; 2 из Олюторского района - Иван Нивани, Герман Айначгин; 2 из Тигильского района - Николай Левковский, Валентин Левковский; 2 каюра с Чукотки - Михаил Тельпин (Провиденский район), Геннадий Томилов (Чукотский район).
«Александр Чуприн, сын Валерия Чуприна, неоднократного участника "Берингии" в этом году впервые выйдет на трассы большой гонки, а вот его отец пойдет волонтером, - рассказали в оргкомитете. - Ещё одна интрига этого года - участие отца и сына Левковских. Старший Левковский, Николай Николаевич, трижды становился чемпионом "Берингии". Младший, Валентин, чемпионский титул завоевал в прошлом году. Оба заявляют, что будут биться "по серьёзному", уступать и делать поблажки друг другу не будут, - сказали в оргкомитете. - Женские ряды берингийских каюров в этом году представит Анастасия Семашкина. Для неё "Берингия-2017" станет четвертой гонкой. Дважды Анастасия становилась бронзовым призером. До неё, ни одна из женщин-каюров не подходила к пьедесталу марафонской гонки так близко».
В этом году на старт «Берингии» выйдут два чукотских каюра – Михаил Тельпин и Геннадий Томилов. Оба - неоднократные победители чукотской гонки «Надежда». Михаил Тельпин - единственный в мире каюр, который прошёл все самые протяженные гонки на собачьих упряжках на планете. В его послужном списке участие в российских «Берингии» и «Надежде», в американской «Iditarod» и американо-канадской «Yukon Quest».
Напомним, торжественное открытие «Берингии-2017» состоится 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Старт основного заезда гонки намечен на 5 марта. В этом году каюры выйдут на маршрут из села Эссо Быстринского района. Участникам заезда предстоит преодолеть дистанцию в 1500 километров. Гонка пройдёт через сёла Усть-Хайрюзово, Ковран, Седанка, Тигиль, Воямполка, пгт. Палана, Оссора, Карага, Ивашка и другие. Финишируют спортсмены в Усть-Камчатске ориентировочно 28 марта.
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