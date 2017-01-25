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Компания "Новый дом" стала первым резидентом Свободного порта на Камчатке
По её словам, эта компания стала первым официальным резидентом Свободного порта. Проект «Нового дома» предусматривает строительство современного гостиничного комплекса на улице Ленинградская в Петропавловске-Камчатском, аналогов которому на полуострове нет.
«Инвестор уже приступил к реализации проекта – строительные работы начаты. Согласно бизнес-плану, на первом этапе резидент возведёт девятиэтажную гостиницу и конференц-зал, а в перспективе он планирует создать многофункциональный комплекс, в структуру которого войдут деловой центр, туристические, спортивные и культурные объекты. Общая стоимость первого этапа заявлена в размере 650 млн рублей. Реализован проект будет за счёт собственных средств инициатора», - рассказала Оксана Герасимова.
Отель категории «четыре звезды» расположится в культурной части Петропавловска-Камчатского. Номерной фонд отеля будет представлен 140 номерами различных категорий, из окон большинства из них будет открываться вид на Култучное озеро и Авачинскую бухту. Планируется, что ресторан в гостинице сможет принимать одновременно не менее 120 человек, банкетный зал – 100 человек. Завершить первый этап работ инвестор намерен в конце 2018 года.
Поправки в ФЗ «О Свободном порте Владивосток», разработанные Министерством РФ по развитию Дальнего Востока по поручению Президента РФ, приняты Государственной Думой 24 июня. Данные изменения расширили режим Свободного порта на порты Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В прошлом году на Камчатке был внедрён механизм льготного налогообложения для резидентов Свободного порта. Условия для инвесторов СПВ соответствуют тем, что приняты для резидентов ТОР «Камчатка»: налог на прибыль - 5% в течение первых пяти налоговых периодов, 10% в течение последующих пяти. Налог на имущество в первые пять лет обнулен.
В настоящее время потенциальными резидентами Свободного порта Владивосток в Камчатском крае являются ещё 9 компаний. Их проекты уже утверждены на заседании Наблюдательного совета, возглавляемого Министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой. Общая сумма заявленных инвестиций по данным проектам составляет порядка 2 млрд рублей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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