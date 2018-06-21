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31 Марта 2016, 12:13 | Регион сегодня

Новые резиденты ТОР "Камчатка" инвестируют в экономику края 2,7 млрд рублей и трудоустроят более 130 человек

Инициаторы двух проектов в ТОР "Камчатка" в среду подписали соглашения с АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Компании инвестируют в экономику Дальнего Востока России 2,7 млрд рублей, а также трудоустроят более 130 человек.

Развитие ТОР «Камчатка» обсуждалось в ходе рабочей поездки в Петропавловск-Камчатский первого заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Осипова. В ряде совещаний был обсужден ход подготовки инфраструктуры ТОР “Камчатка", достигнуты договоренности об открытии в регионе дочерней компании АО “Корпорация развития Дальнего Востока” по управлению ТОР, подписаны соглашения с двумя резидентами ТОР на общую сумму 2,7 млрд рублей.

«В ТОР “Камчатка” есть проекты, по которым инвесторы достаточно динамично двигаются, – рассказал Александр Осипов. – Наше дело – помочь сформировать им благоприятные условия, чтобы они быстро получали все разрешения и преференциальные режимы, которые позволят окупить инвестиции в это непростое время, когда многие инвесторы проседают и их инвестиционные возможности значительно снижаются».

Один из проектов, строительство свинокомплекса, планируют выполнить за два года. Реализация этого проекта позволит продолжить процесс импортозамещения и «накормить» население Камчатского края свежей свининой по адекватной цене. Сейчас на прилавках господствует импортная замороженная свинина.

В рамках реализации второго проекта планируется производство и реализация серебряной природной питьевой воды месторождения Ахомтенское. «Статус резидента ТОР делает проект более привлекательным, предоставляя налоговые льготы и административную поддержку. Подобное производство – уникально, это новая страница в Российской экономике. Мы собираемся продавать природную питьевую воду в больших масштабах водоналивными судами объемом до 75 тысяч тонн в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китай», рассказал Горбунов Александр, генеральный директор ООО «Русская вода». 

ТОР «Камчатка» создан на территориях Елизовского района и г. Петропавловск-Камчатский общей площадью 2 246 га. На территории площадки «Паратунка» к концу 2017 года «Корпорацией развития Дальнего Востока» предусмотрено строительство системы электро- и теплоснабжения, а также объектов водоснабжения и водоотведения.

В ближайшее время АО «КРДВ» откроет на Камчатке дочернюю управляющую компанию ТОР «Камчатка». По словам генерального директора АО «КРДВ» Дениса Тихонова, это будет сделано для того, чтобы резидентам было комфортно и удобно работать именно на месте, а не нужно было вылетать в другие города Дальнего Востока и тем более в Москву. «Персонал, который будет представлять здесь нашу организацию, поможет резидентам «Камчатки» в оформлении бизнес-моделей, бизнес-планов и заявок, в реализации проектов в части административного сопровождения вместе с Правительством Камчатского края», – отметил Денис Тихонов.

ТОР «Камчатка" был создан в 2015 году постановлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. На территории края определены 8 инвестиционных площадок. На них предполагается развитие туристско-рекреационного, агропромышленного и транспортно-логистического кластеров.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

Теги: ТОР. инвестиции 


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