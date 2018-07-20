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Вторник| 07 Августа, 19:10 |
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На Камчатке впервые пройдет фестиваль морской рыбалки "КЛЁВое сафари"
В этот день на берегу Авачинской бухты в районе Малой Лагерной пройдет фестиваль морской рыбалки «КЛЁВое сафари», организованный туристической компанией «Бриз» при поддержке администрации Петропавловска.
Основное действо праздника развернется в прибрежных водах Авачинской бухты. Там, для всех заранее зарегистрировавшихся участников, будет организована спортивная рыбалка. Для победы в соревнованиях рыбакам за отведенный период времени необходимо поймать заранее помеченную организаторами «призовую» рыбу. Пять «призовых» рыб принесут своим обладателям внушительные призы, среди которых моторная лодка, наборы туристического снаряжения, рыболовные снасти. По итогам фестиваля специальными призами также отметят самого юного участника, самую удачливую рыбачку, для обладателей самого тяжелого улова и самой большой пойманной рыбы также учреждены отдельные номинации.
Большая развлекательная программа подготовлена и для зрителей, наблюдающих за рыбалкой с берега. В этот день пляж Малой Лагерной на время станет импровизированной кухней: лучшие шеф-повара и рестораторы города проведут для гостей мероприятия конкурсы и мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы. Национальные блюда народов Камчатки также будут представлены на «кухне» – мастер-классы по их приготовлению проведут представители КМНС. Гости праздника смогут уточнить все нюансы и секреты приготовления рыбных блюд и, конечно же, продегустировать их. Всех пришедших будут угощать и традиционной камчатской ухой, сваренной на огне. Лучшие творческие коллективы и национальные ансамбли зададут тон фестиваля и поднимут настроение всем присутствующим.
Зарегистрироваться для участия в фестивале «КЛЁВое сафари» можно по телефонам : (4152) 412-100, +7-924-685-55-77, или по адресу: ул. Озерновская коса, 11, (остановка «Мехзавод»), туристическая компания «БРИЗ».
По погодным условиям дата проведения фестиваля может быть изменена!
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