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Вторник| 31 Июля, 18:42 |
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На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
Проект реализуется в рамках госпрограммы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Накануне состоялось совещание под руководством и.о. министра спорта Камчатского края Натальи Глубокой. На нем был рассмотрен вопрос разработки технической документации на строительство ледового катка. В рабочей встрече также приняли участие советник Губернатора Камчатского края Александр Остриков, заместитель министра строительства региона Андрей Дегодьев, директор КГБУ «Спортивная школа по хоккею» Александр Витенко и генеральный директор ООО «Строй-Эксперт» Владислав Горбунов. Об этом рассказали в министерстве спорта региона.
«Ледовый дворец будет включать в себя стандартную хоккейную коробку размером 26х56м, трибуны на 200 мест, 4 командные раздевалки на 24 места каждая, оборудованные душевыми, санузлами и помещениями для заточки коньков, а также два зала силовой подготовки, медицинский кабинет, технические, подсобные и другие помещения», – сказала Наталья Глубокая.
На совещании были рассмотрены предложения проектировщика по размещению объекта на земельном участке, также состоялось обсуждение календарного плана выполнения работ и других рабочих вопросов. Проектировщик представил архитектурно-плановые решения по строительству ледового катка, пояснение к эскизу помещения первого и второго этажей спортивного объекта.
«Реализация проекта осуществляется согласно графику, срок разработки проектной документации – 15 октября 2018 года», - добавила и.о. министра.
Напомним, по результатам открытого конкурса определен проектировщик ледового катка «Вулкан». Им стала компания ООО «Строй-Эксперт» (г. Холмск, Сахалинская область). 6 июля 2018 года с организацией был заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей технической документации для строительства ледового дворца на улице Солнечная в Петропавловске-Камчатском.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
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