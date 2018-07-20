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Вторник| 21 Августа, 06:48 |
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ВТБ24 выдал жителям Камчатки свыше 4 тысяч карт "Мир"
За 6 месяцев 2017 года ВТБ24 выдал жителям Камчатского края свыше 4 тысяч карт национальной платежной системы «Мир».
Руководитель ВТБ24 в Камчатском крае Галина Зубарь отметила, что с начала года для жителей края банком выпущено уже 6 тысяч карт. «Мы планомерно осуществляем эмиссию, в первую очередь, для работников бюджетной сферы. До конца года планируется обеспечить картами «Мир» ещё 2 тысячи камчатцев».
На сегодняшний день к обслуживанию карт «Мир» подключены все банкоматы, а также весь пул устройств POS-эквайринга ВТБ24. Сейчас банкоматная сеть ВТБ24 на Камчатке насчитывает 50 устройств, в первом полугодии в крае установлено 3 новых банкомата.
Также за 1 полугодие ВТБ24 выдал на Камчатке более 500 кредитных карт (рост к аналогичному периоду прошлого года составил 20%). Количество выданных карт в рамках зарплатных проектов с предприятиями увеличилось почти на 70% и составило порядка 3,5 тысяч штук.
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