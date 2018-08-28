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31 Октября 2016, 15:30 | Регион сегодня |

Около 60 млрд рублей позволили привлечь на Камчатку новые механизмы развития Дальнего Востока

Все механизмы государственной поддержки дальневосточного региона активно используются Камчатским краем

Новые механизмы развития Дальнего Востока, принятые на государственном уровне, позволили привлечь в Камчатский край порядка 60 миллиардов рублей. Об этом в рамках совещания по вопросам реализации ТОР «Камчатка» заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Совещание прошло при участии губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, представителей Минвостокразвития России, Правительства Камчатского края, Корпорации развития Дальнего Востока, резидентов ТОР «Камчатка», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Камчатского края.

«Все мы понимаем, что Дальнему Востоку сейчас оказывается особое внимание, реализуется новая государственная политика по ускоренному социально-экономическому развитию нашего макрорегиона, сформирована и запущена система необходимых для этого механизмов и институтов развития, направленных, в первую очередь, на расширение свободы экономической и предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке, повышение доходности инвестирования в макрорегион. Это территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, государственно-инфраструктурная поддержка инвесторов, льготное длинное финансирование проектов по развитию Дальнего Востока, бесплатное предоставление земельных участков на Дальнем Востоке в рамках программы «Дальневосточный гектар». Очень важно, что набран хороший темп, и мы не останавливаемся на достигнутом», - сказал Александр Галушка.

Он отметил, что все механизмы государственной поддержки дальневосточного региона активно используются Камчатским краем.

«Важно, что набран хороший темп. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы видим первые итоги работы новых механизмов развития в Камчатском крае. Важна активная позиция Владимира Ивановича, всей его команды», - отметил Александр Галушка.

Министр сообщил, что из 60 млрд рублей, привлечённых в край, около 52 миллиардов рублей являются частными инвестициями, и более 8 миллиардов рублей – бюджетные вложения.

«Важно на этом не останавливаться. Сегодня за этими деньгами стоят 30 инвестиционных проектов, которые создадут новые рабочие места, прежде всего, естественно, для жителей Камчатского края», -  сказал Александр Галушка.

В рамках реализации ТОР «Камчатка» в ближайшее время в крае будут созданы порядка 5 тысяч новых рабочих мест. Чтобы обеспечить инвестпроекты необходимыми специалистами, в регионе начата реализация программы подготовки кадров.

«В Камчатском крае уже создана система по целевой подготовке и закреплению кадров на предприятиях, - сказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота. - Раздел по подготовке кадров есть при каждом инвестиционном проекте. Наши средние образовательные учреждения готовы к разработке новых программ, они уже сегодня готовят специальности для них. Действует программа целевой подготовки кадров в высших учебных заведениях, в том числе и расположенных за пределами края».

Территории опережающего развития «Камчатка» создана 28 августа 2015 года Постановлением Правительства РФ. В настоящее время статус резидента ТОР приобрели уже 17 инвесторов с проектами на общую сумму инвестиций – 8,8 млрд рублей. Ещё 32 заявки с объёмом инвестиций 24, 8 млрд рублей пока находятся на рассмотрении. Предполагается, что в ближайшие 10 лет инвестпроекты ТОР «Камчатка» принесут в бюджеты всех уровней более 25 миллиардов рублей в качестве налоговых поступлений.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: инвестиции  ТОР 


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