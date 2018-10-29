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31 Октября 2018, 18:13 | Регион сегодня |

Губернатор Камчатки прерывает отпуск, чтобы разобраться с ситуацией на месторождении "Аметистовое"

Для того, чтобы в случае необходимости оперативно вмешаться в ситуацию, Владимир Илюхин принял решение прервать отпуск и в срочном порядке вылететь на Камчатку

Работники предприятия АО «Аметистовое» несколько дней не выходят на работу, но официально эта акция не была оформлена как забастовка. Как сообщили в компании «Золото Камчатки», по условиям трудовых договоров, сотрудники АО «Аметистовое» получают фиксированную заработную плату, а при выполнении плана им полагаются премии. В этом месяце план выполнен не был, в связи с чем премии не были начислены.

«Правительство Камчатского края крайне озабочено той ситуацией, которая сложилась на золоторудном месторождении «Аметистовое». Для края это нехарактерная ситуация, поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы она максимально быстро была решена в рамках действующего законодательства. Поэтому по поручению Губернатора Камчатского края мы обратились к руководству ООО «Интерминералс», чтобы они приняли все возможные исчерпывающие меры и нашли возможность урегулирования возникающих вопросов. По нашей информации, руководство предприятия уже прибыло в Пенжинский район, сейчас они находятся на встрече с коллективом, и, я думаю, что решения в весьма короткое время должны быть приняты. Этот вопрос не является сегодня предметом ведения Правительства Камчатского края, там не работают жители полуострова. При этом горнодобывающая отрасль для Правительства субъекта важна, люди, которые там работают вахтовым методом, находятся на камчатской территории, и мы не можем оставить этот вопрос без внимания», – сказала Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.

Сложившаяся на месторождении ситуация должна рассматриваться в рамках правового поля и трудовых договоров, которые были заключены между сотрудниками и руководством предприятия, сообщили журналу "Дальневосочный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Губернатором Камчатского края дано поручение министру природных ресурсов субъекта проводить ежечасный мониторинг ситуации, складывающейся на месторождении, и оперативно ее анализировать.

Фото Rusnedra-inform.ru

rusnedra-inform.ru

Источник: https://pressa41.ru/society/kamchatskie-sledovateli-vyyasnyat-istinnye-prichiny-zabastovki-rabotnikov-ao-ametistovoe/
© Информационное агентство Камчатка

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: забастовка  месторождения  Аметистовое 


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